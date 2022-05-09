Dünya yazarı Aktaş: Yeniden değerleme oranı yüzde 120'ye doğru gidiyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Enflasyonda çığ geliyor! Ekim ayında kesinleşecek ve 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 120'ye doğru gidiyor" diye yazdı.

Aktaş, yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) nisan ayıyla birlikte 72,03'ü bulduğuna işaret ederek, fiyatların yıl sonuna kadar hiç artmaması halinde bu oranın yüzde 96,84'e, her ay yüzde 1 artması halinde yüzde 100,69'u bulacağını ifade etti.

Aktaş, Yİ-ÜFE'de ortalama artışın yıl sonuna kadar her ay yüzde 4-5 dolayında artması halinde yeniden değerleme oranının yüzde 115, her ay yüzde 7 artması halinde ise artışın yüzde 127'ye dayanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanının emlak ve motorlu taşıtlar vergisini düşürmede yetkili olduğunu hatırlatan Aktaş şöyle devam etti:

"Şimdi öyle bir gidişat var ki, YDO eğer yüzde 120’yi bulursa Cumhurbaşkanı yetkisini tümüyle kullansa bile MTV artışı yüzde 24’e ancak inecek.

Eğer bu yılın yüzde 36.2’lik YDO’su ile yüzde 25’lik MTV artışı arasındaki dengenin gözetileceği varsayılırsa MTV’deki 2023 artışı yüzde 80 dolayında olacak demektir.

Emlak vergisi her yıl eğer aksi yönde bir karar alınmamışsa YDO’nun yarısı kadar artıyor. Şu durumda 2023 yılının emlak vergisi artışı yüzde 60’a yakın olacak.

Vergilerde indirim yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı, cezalar konusunda böyle bir yetkiye sahip değil. Yeniden değerleme oranı hangi düzeyde oluştu, trafik cezaları da o oranda artacak."

Yazının tamamı için tıklayın