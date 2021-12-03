Dünya yazarı Aktaş: Yabancılar için kelepir ülke olduk!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türk Lirası'nın değer kaybına paralele olarak artan dolar kurunun Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar için çok kârlı bir hal aldığını ifade etti. "Yabancı için çok kelepir bir ülke olduk" başlıklı yazısında Aktaş, " Yeni ekonomi politikası yatırımları gerçekten artıracak, öyle anlaşılıyor. Ama bu artış yabancının Türkiye'de varlık edinmesi yoluyla gerçekleşecek. Elimizdekileri ucuza kaptırmış olacağız." dedi.

Aktaş, yabancı alımlarıyla Borsa İstanbul'da yükselişler olduğuna dikkat çekerken, bir müddet sonraki kâr satışlarına atıfta bulunarak yazısında şöyle dedi:

"Bir aşamada elde edilen kar cebe konmak istenecek. Acaba o ne zaman gerçekleşir?

Yabancıyı en mutlu edecek, en çok sevindirecek gelişme, kurun birden çok hızlı bir şekilde aşağı gelmesi olacaktır.

13 liradan 1.000 dolarına 13 bin lira al, bir süre hisse senedinden de kazanç sağla, sonra birkaç ay geçince bu sefer 12 liradan ya da daha düşük bir kurdan çık!

Böyle bir durumda hisse senedinden hiç kazanç sağlanmasa bile kurdan kaynaklanan ciddi bir avantaj söz konusu olacak demektir.

Dolayısıyla kurun birden geri dönmesi sonucunu doğuracak adımların atılması durumunda yabancının büyük bir hızla çıktığına tanıklık ederiz. Tabii ki o durumda hisse senedi fiyatlarında da bu kez önemli ölçüde gerileme yaşanması kaçınılmaz olur."