Dünya yazarı Aktaş: Yabancı yatırımcı faiz ve avantajlı kurdan çok güven arıyor ama onu da biz veremiyoruz

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, yabancı yatırımcının Türkiye'ye faiz ve kurun yüksek olmasına rağmen gelmediğini, yabacıya güven verilemediğini anlatan bir yazı kaleme aldı.

Aktaş yazısında "Galiba yüksek faiz ve avantajlı kurdan çok güven arıyorlar ama biz de onu pek veremiyoruz işte..." diye yazdı.

Türkiye'nin ne yaparsa yapsın yabancı yatırımcıyı çekmekte zorlandığını ifade eden Aktaş şöyle yazdı:

"Nisan, mayıs, haziran ortalamasında dolar sırasıyla 8.16, 8.34 ve 8.60; ama yabancı bunu avantaja çevirmeye hiç mi hiç niyetlenmiyor. Düz mantıkla bu yüksek kur olanağından yararlanıp gelmeyen yabancının işini bilmediğini, fırsatı değerlendiremediğini söylemek gerekir. Sakın tam tersi olmasın! Yabancı olan biteni çok iyi gözlediği için, Türk menkul kıymetlerine yatırım yaptığında başına gelecekleri iyi gördüğü için bu yatırımdan kaçınıyor olmasın!"

Aktaş faiz indirilirse yabancı yatırımcının Türk menkul kıymetlerine yöneleceğini ancak faiz indiriminin ekonomiyi içinden çıkılmaz bir duruma sokacağı için bu seferde bozulan ekonomiden yatırımcının kaçacağını ifade etti. Aktaş şöyle yazdı:

"Türkiye’de sürekli olarak faizin düşmesi gerektiğinden, düşeceğinden söz ediliyor değil mi... Faiz yüzde 19 iken alınan bir kağıdın değeri, faiz örneğin yüzde 15’e düşerse bir anda artar. Yüzde 19 faizle 84 liraya alınan kağıdın değeri faiz yüzde 15’e indirildiği an 87 liraya çıkar. Yabancısınız, en yetkili ağızlar faizin düşeceğini söylüyor; buna güvenseniz, bunun gerçekleşeceğine inansanız koşar Türk menkul kıymeti alırsınız. Onu da yapmıyorsunuz. Faiz indirilemez diye değil, durup dururken faiz indirilirse Türkiye ekonomisi iyice içinden çıkılmaz bir hal alır ve bir şekilde yine zarar edersiniz, bunu gördüğünüz için Türkiye’den uzak duruyorsunuz."

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