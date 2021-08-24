Dünya yazarı Aktaş: Vatandaş, 212 ayın 205'inde 'ekonomiye güvenmiyorum' demiş; ama ne iktidar bundan ders çıkarıyor ne de muhalefet harekete geçiyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ortaklaşa yapılan tüketici güven endeksi verilerini köşesinde değerlendirdi. Aktaş, 18 yıl ve 212 aydır hesaplanan verinin 205 ayında tüketicinin ekonomiye güvenmediğini ifade ederek "Vatandaş 212 ayın 205'inde "Ekonomiye güvenmiyorum" demiş ama bundan ne iktidar ders çıkarmaya yanaşıyor, ne de muhalefet bu veriyi kullanarak harekete geçme gayreti gösteriyor" diye yazdı.

Aktaş, tüketici güven endeksinin çok önemsenmesi gereken bir çalışma olduğu ifade ederek şöyle yazdı:

"Ama gelin görün ki bu çalışmayı en başta dikkate alması gereken siyasilerin çoğunun böyle bir anketten pek haberdar olduğunu bile sanmıyoruz.

Evet, bu çalışmayı en çok dikkate alması, sonuçları üstünde kafa yorması gerekenler siyasiler; iktidarıyla, muhalefetiyle...

Çünkü bu endeks vatandaşın ekonomiye bakışını, güven duyup duymadığını ortaya koyuyor.

Ve ilginç olan şu; vatandaş yıllardır durumun iyi olmadığına dikkat çekerek 'Ekonomiye güven duymuyorum' diye haykırıyor.

Haykırıyor da ne oluyor; ne iktidar buna göre politika değişikliğine gidiyor, ne de muhalefet vatandaşın temel sorununun nerede olduğunu görüp ona göre ikna edici, inandırıcı politikalar üretebiliyor.

Adeta iktidarıyla muhalefetiyle iki taraf gizli bir anlaşma yapmış ve kulaklarının üstüne yatmışlar; arada olan vatandaşa oluyor."

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