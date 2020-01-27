Dünya yazarı Aktaş TÜİK’e yayımladığı verileri sordu: İşsizlik böyle mi düşük gösteriliyor?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 15 yaş üstü çalışma çağına giren nüfusun 915 bin kişi artarken çalışmak isteyenlerin sayısındaki artışın 82 binde kalmasının altını çizerek, "İşsizlik böyle mi düşük gösteriliyor?" diye sordu.

Aktaş, “Öyle ya, verilerde en azından bize göre hiçbir şekilde izah edilemeyecek bir tuhaflık vardı. Bizim yaptığımız bu tuhaflığı ortaya koymaktan ibaretti. Bu verileri oluşturan ve açıklayan TÜİK bizim göremediğimiz bir detay var ise yazımızı düzeltme yoluna gidebilirdi, bir açıklama yapması yeterdi, köşemizi açacağımızın sözünü vermiştik. Ama aradan iki hafta geçti ve TÜİK’ten ses çıkmadı. Demek ki bizim yazımızda kullandığımız verilerde bir yanlışlık yoktu. Zaten olamazdı, bu verileri TÜİK’ten almıştık. Anlaşılan yorumumuzda da bir yanlışlık yoktu, çünkü bu konuda da herhangi bir geri dönüş olmadı” görüşünü savundu.

Aktaş, ”Çalışmak isteyen az olursa ya da az gösterilirse doğaldır ki işsiz sayısı ve işsizlik oranı da az olur.Düşünün, çalışma çağında 100 kişinin bulunduğu bir toplulukta 50 kişi çalışmak ister ve bunların 40’ına iş bulunursa işsiz sayısı 10’dur ve işsizlik oranı da (10/50) yüzde 20’dir. Peki bu toplulukta çalışmak isteyenlerin sayısı azalırsa ne olur? Örneğin 45 kişi çalışmak ister, 40 kişi çalışır, 5 kişi işsizdir, işsizlik oranı da (5/45) yüzde 11’dir. Tekrar gerçek sayılara dönelim. Eğer geçen yıl çalışmak isteyenlerin sayısı önceki yıllar ölçüsünde artmış olsaydı işsizlik oranı yüzde 13.4 değil yüzde 15.7 düzeyinde oluşacaktı. İşsizlik böyle mi düşük gösteriliyor?” ifadesini kullandı.

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