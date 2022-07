Dünya yazarı Aktaş: Tarımda üretici enflasyonu 'Yazın hazırlığınızı yüksek zamlara göre yapın' dedirtecek boyutta

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK tarafından aylık yüzde 17,76, yıllık bazda ise yüzde 119'la rekor seviyeye yükselen tarım üretici fiyat endeksi (TARIM--ÜFE) verilerini değerlendirdi. Aktaş "Tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki artış, 'Yaz ayları için bana güvenmeyin, hatta hazırlığınızı yüksek zamlara göre yapın' dedirtecek boyutta" diye yazdı.

Tarımda üretici enflasyonun 5 ayda yüzde 94 arttığına dikkat çeken Aktaş şöyle devam etti:

"Tarım-ÜFE aralıkta yüzde 12.51, ocakta yüzde 14.83, şubatta yüze 13.74, martta yüzde 12.02 ve son olarak nisanda yüzde 17.76 arttı. Böylece son beş aydaki artış tam yüzde 94’e ulaştı.

Tarım ürünlerinde üretici fiyatları nisanda yüzde 18’e yakın arttı, yıllık artış yüzde 119’u buldu ama detaylara bakınca durumun göründüğünden de kötü olduğu anlaşılıyor. Tek yıllık bitkisel ürünlerdeki aylık artış yüzde 28, yıllık artış yüzde 191.Yani her yıl ekilmesi gereken bitkiler; onlarcasını sayabilirsiniz... Bu ürünlerdeki yıllık fiyat artışı yüzde 191’i bulmuş. Çünkü bu ürünler her yıl emek istiyor, her yıl yeniden dikilmek istiyor, her yıl mazot istiyor, gübre istiyor.

Tarım ürünlerindeki bu maliyet baskısı yüzünden TÜFE kapsamındaki gıda maddelerinin fiyatındaki artış çok muhtemeldir ki hızlanarak devam edecek. Gıda grubunun yıllık artışı öyle görünüyor ki mayıs ya da en geç haziran ayında yüzde 100’ün üstüne çıkacak."

Yazının tamamı için tıklayın