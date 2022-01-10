Dünya yazarı Aktaş'tan bakan yardımcısı Zaman'a: Dua isteyeceğinize kestirmeden gidip dövizi dalgalandırmasanız daha kolay olmaz mı?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman'ın "Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Dua edin de kur korumalı mevduat tutsun" açıklamasına karşı "İyi de madem fiyat istikrarının en büyük tehdidi döviz, şu durumda dövizdeki dalgalanmayı kesmek için tutsun diye dua isteyeceğiniz böyle dahiyane formüllere başvurmak yerine kestirmeden gidip dövizi dalgalandırmasanız daha kolay olmaz mı? Madem bu gerçeği biliyorsunuz, niye gereğini yapmıyorsunuz?" diye sordu.

Aktaş, "Bu sözler bir anlamda 'Biz gerçeğin farkındayız ama bunu daha yukarıya anlatamıyor ya da söyleyemiyoruz'un da bir itirafıdır.' " diyerek şöyle devam etti:

"Bakan Yardımcısı samimi bir açıklamada bulunmuş. Ama bu açıklama yıl içinde kurda ciddi sıçrama riski bulunduğunun da itirafı gibi. Açıklamayı bu yönüyle de iyi değerlendirmek gerek.

Dolayısıyla kurda yeni bir atak yaşandığı takdirde enflasyonu yüzde 40’ların da çok üstünde görme durumumuz olabilir, bu da özellikle mevduat ve DİBS'teki reel kaybı daha da derinleştirebilir.

Murat Zaman, örtülü biçimde 'Aman vatandaş kur korumalı hesaba geçsin de TL mevduatta her gün reel kayba uğradığını görüp dövize koşmasın' demek istemiş gibi.

İyi de vatandaş bu hesabı çok benimser, kur da tırmanırsa Hazine'nin yükü ne olacak?"

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TIKLAYIN: Kur korumalı mevduat hesaplarını TBMM’de anlatan Bakan Yardımcısı Zaman: Dua edin tutsun