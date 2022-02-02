Dünya yazarı Aktaş: Ocakta enflasyon artışı yüzde 12 olacak; elektrik, doğalgaz ve sigaranın ağırlığı düşecek

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, daha önce 13,5-15 arasında tahmin ettiği ocak ayı enflasyon artışını yüzde 12 olarak revize ettiğini belirterek "Bu revizyonda en büyük etken yeni ağırlıklar. Ocak ayında çok yüklü zam gören elektrik, doğalgaz ve sigaranın 2022 ağırlığı daha düşük olacak. Ağırlığı artan otomobilde ise zam yok. Akaryakıt zamları ise ağırlık artışıyla birlikte TÜFE oranını yukarı itecek" dedi.

2022 yılında enflasyon hesaplamasında kullanılacak ağırlıkların daha da netleştiğini ifade eden Aktaş şunları kaydetti:

"Bu ay ortalama olarak yüzde 70-75 arası zam gören elektriğin TÜFE'deki ağırlığı geçen yıldan daha az.

Ocak ayında yüzde 25 zam gören doğalgazın ağırlığı da... Aynı şekilde yüzde 47 zam yapılan sigaranın da...

Buna karşılık otomobilin ve akaryakıtın ağırlığında artış olacak. Ancak otomobil fiyatları ocak ayında neredeyse hiç değişmedi, dolayısıyla bu kalemden TÜFE'ye etki neredeyse sıfır düzeyinde kalacak. Akaryakıt zamları ise TÜFE'yi yukarı yönlü etkileyecek.

Ama sonuçta ağırlıklardaki bu değişiklik TÜFE'yi ilk tahminimizden biraz aşağı çekecek gibi görünüyor. Bu yüzden yeni tahminimiz yüzde 12 civarı. Yüzde 12'nin en fazla artı-eksi yarım puan oynayacağını düşünüyoruz."

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