Dünya yazarı Aktaş: Nisanda enflasyon aylık yüzde 6 artacak

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Nisan ayı tüketici fiyat artışı yüzde 6 dolayında gelebilir. Üstelik TÜFE'nin ağırlığı en yüksek kalemleri olan otomobil ve akaryakıtta neredeyse hiç zam olmadığı halde" tahmininde bulundu.

Aktaş, otomobil ve akaryakıt fiyatlarının nisan TÜFE'sine etkisinin 0.3 puan olacağını belirtti. Enflasyonda nisanda aylık yüzde 6 artış olması halinde yıllık enflasyonun yüzde 68'e yükseleceğini ifade eden Aktaş, gıda fiyatlarının da bu oranın üzerinde artış göstereceğine işaret ederek şöyle dedi:

"TÜFE’de dörtte bir ağırlığa sahip gıda ve alkolsüz içecekler grubunda nisan ayında yüzde 8-10 arasında bir artış hesaplanıyor. Gıdada aylık artış yüzde 8 olduğu takdirde yıllık oran 80’i bulacak. Aylık artışın yüzde 10 olması halinde ise yıllık artış yüzde 83’ü de aşacak. Girişte nisan sonunda genel artışın yüzde 68 olabileceğini belirtmiştik. Gıdada ise genel oranın 15 puan kadar üstünde bir artıştan söz ediyoruz"

Aktaş, giyim kaleminde ise rekor artış yaşanacağını vurgulayarak "Nisan ayında yeni kıyafetler piyasaya çıkar ve bunların fiyatı hep yüksek olur. Bu yüzden de nisan aylarında giyim ve ayakkabı grubunda her yıl çok yüksek fiyat artışı görülür. Kuşkusuz aynı durum bu yıl da yaşanıyor. Bu yıl bayram öncesi olmasının da fiyatlar üstünde bir baskı oluşturduğu ortada. Giyim ve ayakkabı grubundaki fiyat artışı nisan ayında yüzde 15-20 arasında hesaplanıyor. Bu grubun TÜFE’deki ağırlığı yüzde 6.42 düzeyinde. Buna göre nisan zammından TÜFE’ye yansıma 1 puan ile 1.3 puan arasında olacak" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın