Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası söylüyor; enflasyonun yarattığı belirsizlik faizlerin yükselmesine neden olur

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde Merkez Bankası'nın "100 soruda Merkez Bankacılığı” yayınından enflasyonu anlattığı bölümlere yer verdi. Aktaş, söz konusu yayına dayandırdığı bilgilerde faizle ilgili "Enflasyonun yarattığı belirsizlik faizlerin yükselmesine neden olur. Enflasyon nedeniyle faizlerde artış yaşanması, kredi faizlerini de yükseltir. Yüksek kredi faizleri ile daralan kredi imkanı yatırımcıların yatırım yapma isteğini ve yatırım kararını olumsuz etkiler. Sonuç olarak, kredi arzının ve talebinin azalması sonucu kredi piyasası zarar görür, ekonomik büyüme olumsuz etkilenir" diye yazdı.

İşçi ve memurun maaşlarının korunmasının zorlaşacağını yine söz konusu yayından atıfla dile getiren Aktaş, "Enflasyon, gelir dağılımının giderek bozulmasına neden olur. Genelde, sabit gelirlilerin gelirindeki artış oranı enflasyon oranından daha azdır. İşçi, memur, emekli başta olmak üzere ücret ya da maaşları yılda ya da altı ayda bir defa belirlenen kesimler satın alma gücünü koruyamaz. Enflasyonist bir ortamda tasarruf edebilme imkanı olan kesim ise yüksek reel faizlerden yararlanır. Toplumun gelir düzeyi düşük kesimi bu imkana sahip olmadığından gelir dağılımı bozulur."

Aktaş yazısını şöyle bitiriyor:

"Baksanıza enflasyonun gelir dağılımını bozduğundan dem vuruluyor, işçi ve memurun satın alma gücünü koruyamadığına işaret ediliyor, yatırım hevesinin kırılacağı belirtiliyor, insanların dövize yöneleceklerine dikkat çekiliyor. Yani neler neler söyleniyor... Peki bu görüşleri kim mi dile getiriyor? Merkez Bankası! Ne diyelim; Allah söyletiyor!"

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