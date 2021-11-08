Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası enflasyon yangınına benzin döküyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın enflasyon verilerine ilişkin olarak açıkladığı ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunu değerlendirdi. Aktaş, Merkez Bankası'nın raporda "Başta enerji olmak üzere emtia fiyatları artıyor, TL değer kaybediyor, bu da fiyatları olumsuz etkiliyor" ifadesine ilişkin olarak "Bu gerçeği gören, rapor olarak yazan Merkez Bankası dönüp faizi aşağı çekiyor, bu yüzden kuru artırıyor, yani enflasyon yangınına benzin döküyor. Bu yaklaşım enflasyonu taammüden (kasten) yükseltmek olmuyor mu?" diye yazdı.

Merkez Bankası'nın raporda üretici fiyatlarının artışında da TL'deki değer kaybının etkili olduğunun belirtildiğini ifade ederek yazısında şunları yazdı:

"Bir de üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürüyorken, bu oran nasıl olacak da iki ay sonra daha aşağıda oluşacak? Hadi diyelim o bir tahmin. İyi de Merkez Bankası olarak bu tahminin tutmaması için adeta özel çaba gösteriliyor gibi tuhaf bir durum ortaya çıkmıyor mu? Enflasyonun yukarı gitmesi için sanki taammüden adımlar atılıyor gibi bir görüntü yok mu”