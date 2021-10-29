Dünya yazarı Aktaş: Kuru aşağı çekmek için işe yarayacağı bile kesin olmayan bunca zahmete gerek var mı?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 4. enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda cari açık ve kur söylemlerini değerlendirdi. Aktaş, enflasyonu düşürmek için cari açığın yok edilerek, dövizin bollaştırılacağını ve bu yolla enflasyonun aşağı çekilmek istendiğini aktararak yazısında şöyle dedi:

"Sakın şunu da sormayın! 'Kuru aşağı çekebilmek için bu kadar zahmete girmeye, birbirine bağlı bunca gerçekleşmeye bel bağlamaya, üstelik işe yarayıp yaramayacağı bilinmeyen bunca çabaya gerek var mı? Kuru şimdi yukarı iten adımlardan kaçınmak çok daha yalın, çok daha akılcı değil mi?' Rasyonel düşünce bu soruyu tabii ki sordurur... Rasyonel adım atmayanlar ise yukarıdaki senaryoya bel bağlamaktan geri durmaz...

Varsayalım ki kur artınca Merkez Bankası’nın senaryosu tıkır tıkır işleyecek. Bir süre sonra cari fazla, bu sayede kurun aşağı gelmesi ve enflasyonun düşmesi... Hepsi gerçekleşecek. İyi de bu zaman dilimindeki olumsuzluklar ne olacak? O olumsuzlukları başka bir toplum, başka bir ülke mi yaşayacak? Külfet onlara, nimet bize mi kalacak yani?"