Dünya yazarı Aktaş: İstanbul'da boğaz trafiği 450 bin, Çanakkale 45 bin olacak, öyle mi!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin olarak " 'O kadar araç geçmez diyorlar' zamanla istenen seviyeye gelecek, dün 6 bin araç geçti" sözlerini değerlendirdi. Aktaş, "İstanbul'da boğaz trafiği 450 bin, Çanakkale'de 45 bin olacak, öyle mi?" başlıklı yazısında İstanbul'daki köprülerle Çanakkale Köprüsü'nü kıyasladı.

"İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz ve FSM köprülerinden geçen yıl günlük ortalama 235 bin araç geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli verileri açıklanmıyor. Bunlardan da 235 bin araç geçmiş olsa, toplam trafik 450- 500 bin arası demektir." diyen Aktaş şöyle yazdı:

"Çanakkale Boğazı'ndaki trafik, feribotlardan kaynaklanan sorunlar yüzünden mi 10 binlerde kalıyordu, yoksa hepi topu potansiyel mi bu kadar? Şimdi köprü yapıldı diye, eskiden Çanakkale Boğazı'nı düşünmeyenler artık buraya mı yönelecek ve bu 10 bin geçiş daha da yukarı gidecek yani?

Tabii ki kimsenin böyle bir beklentisi yok. Şu durumda günlük 45 bin garantisi neye dayanılarak verilmiş olabilir?

Şimdi... Bir tarafta 16 milyonluk İstanbul ve boğazda günlük 450-500 bin arası trafik yoğunluğu.

Diğer tarafta Çanakkale Boğazı ve günlük 45 bin trafik beklentisi...

İstanbul'da bir yakada oturup işyeri karşı yakada bulunan ve her gün gidip gelmek durumunda olan on binler var. Ticari amaçlı çok yoğun bir trafik var.

Çanakkale'de ne var peki? İşte günlük potansiyel belli, günlük 10 bin dolayında.

Hem İstanbul’da boğaz kaç liraya geçiliyor, Çanakkale’deki köprü kaç liraya geçilecek?"

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