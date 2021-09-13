Dünya yazarı Aktaş: İşsizlik verilerindeki dalgalanmalar, işgücüne dahil olmayan nüfustaki anlaşılamayan artış ve azalışlardan kaynaklı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Aktaş Köşesinde "İşgücü istatistiklerindeki keskin dalgalanmalar sürüyor. Bu dalgalanmaların ana nedeni işgücüne dahil olmayan nüfustaki anlaşılamayan, izah edilemeyen artış ve azalışlar" dedi. Aktaş, "Herkese piyangodan para çıkmaz, herkese aynı zaman diliminde dedesinden, babasından, ailesinden miras kalmaz" diyerek köşesinde şöyle yazdı:

"Dolayısıyla binlerce, milyonlarca insan aynı dönemde 'Ben çalışmak istemiyorum' diyerek işgücü piyasasından çıkmaz.

Tuhaflık ağırlıklı olarak 2019 yılında başlıyor. O yılın temmuzunda 2018’e göre 15 yaş üstü nüfus 828 bin kişi artıyor. Normalde çalışmak isteyenlerin de iyi kötü bu dolayda artması beklenir değil mi. Oysa tam tersi oluyor ve 690 bin kişi işgücü piyasasından çıkıyor.

2020, izahı hiç mümkün olmayan bir yıl. Nüfus 1.1 milyon kişi artarken işgücüne dahil olmayanların sayısı tam 2.9 milyon kişi artıyor. Yani bu kadar kişi çalışmak istemediğini beyan ediyor. Nüfus artacak, çalışmak isteyenler azalacak!

İşte o yüzden diyoruz ya herkes bir anda zengin mi oluyor, diye...

Çalışma çağındaki nüfus artıyor ama işgücüne dahil olmayanlar da artıyor, böylece iş için piyasaya çıkan azalıyor. Ne güzel! Çok önce bir yazımızda şöyle demiştik:

'Çalışmak isteyeni az olan ülkenin işsizi de, işsizlik oranı da az olur.' "