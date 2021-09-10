Dünya yazarı Aktaş: İkinci yarıda cari fazla vereceksek 21 milyar dolarlık açık ne; eğer yılı 21 milyar açıkla kapatacaksak fazla nerede?

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Orta Vadeli Program (OVP) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıkladığı cari açık hesaplarını köşesinde değerlendirdi. Aktaş, "OVP'ye göre bu yılki cari açık 21 milyar dolar olacak. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ise ısrarla yılın kalan döneminde cari fazla verileceğini söylüyor. İlk yarıdaki cari açık 13.6 milyar dolar. İkinci yarıda fazla vereceksek 21 milyar dolarlık açık ne; yok eğer yılı 21 milyar açıkla kapatacaksak fazla nerede?" dedi.

Aktaş, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında Türkiye'nin yıl sonunda cari açık vereceğine ilişkin açıklamalarını yazısında şöyle değerlendirdi:

"Peki Kavcıoğlu’nun, bu konuşmasından önce yayımlanan orta vadeli programda cari açığın 21 milyar dolar olarak yer aldığından haberinin olmaması mümkün mü, tabii ki değil. Öyleyse, 'İkinci yarıda cari fazla vereceğiz' lafının anlamı ne? Diyelim fazla vermek bir temenni ama açık vermesek bile yılı 13.6 milyarda kapatacağız. Ama öbür tarafta hükümetin tahmini 21 milyar dolar açık.

Acaba kastedilen ağustos ayından sonraki dönemde cari fazla verileceği mi? Diyelim öyle... Bu durumda da son dört ayda cari fazla elde ederek yıllık açığı 21 milyar dolara indirmemiz söz konusu olacağına göre ağustos sonundaki cari açık 21 milyarın üstüne çıkmış olmalı. Yani iki ayda 8 milyar dolar gibi bir açıktan söz etmiş oluyoruz; hem de temmuz ve ağustosta. Bu da olamayacağına göre... Herhalde söylenecek en güzel söz şu: 'Boşa koysan dolmuyor, doluya koysan almıyor!' "