Dünya yazarı Aktaş: 'İhracat rekor kırıyor' demeyin artık!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, şubatta yüzde 142 artışla 8,1 milyar dolar açık veren dış ticaret açığı verilerini değerlendirdi. Aktaş, "Demeyin artık 'ihracat rekor kırıyor' demeyin!" başlıklı yazısında "Ocakta 10 milyar, şubatta 8 milyar olmak üzere yalnızca iki ayda 18 milyar dolar ticaret açığı vermemizle sonuçlanan bir gidişat var; ama hala etkili ve yetkili kişiler çıkıp 'İhracatta rekor kırıyoruz' diyebiliyor. Ama görmezden gelinen ticaret açığı bu gidişle azalacak; çünkü ithalat yapacak döviz bulamayacağız ya da o döviz çok pahalı hale gelecek. Bakalım o zaman neyin rekorundan söz edilecek!" dedi.

Aktaş küresel piyasalarda artan enerji ve tarım emtia fiyatlarının ithalata verilecek döviz cinsi giderleri arttırdığına işaret ederek şöyle dedi:

"Savaşın uzamasına bağlı olarak biz aynı miktar ithalata daha fazla para vermek durumunda kalacağız ve bu yüzden ticaret açığımız büyümeye devam edecek.

Diğer taraftan döviz gelirimiz de umduğumuz ölçüde gerçekleşmeyecek. Turizm geliri, savaş bitse bile bu yıl öngörülen düzeye ulaşmayacak.

Kesin olan şu; dövize ihtiyaç giderek artacak. Dolayısıyla rezervimizin güçlü olması gerek. Ama bizim yaptığımız ne; hala kuru tutacağız diye yan yollar aramak ve piyasaya döviz satmak. Bunu yaparken de 'Aman ne kadar sattığımız bilinmesin' diye veri karartmak...

Örneğin kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin detayları yok etmek... Gelin şimdi birkaç basit soruya yanıt arayalım: İthalat yapmak zorunda mıyız, kesinlikle... Bu ithalat için döviz gerekiyor mu, mutlaka...

Dolayısıyla dövize olan ihtiyacımız artacak mı, kaçınılmaz"

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