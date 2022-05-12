Dünya yazarı Aktaş: Gayrimenkul fiyatlarını nasıl artırırız diye düşünülse, herhalde ancak bu adımlar atılırdı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, konut fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak "Fiyatları artıran etkenler sırasıyla maliyet, tasarruf sahibinin gidecek alan bulamayıp konuta yönelmesi ve dış taleptir. Artış eksik bulunmuş olmalı ki son kararla ateşe bir bidon da benzin döküldü."

Aktaş, "gayrimenkul fiyatlarını nasıl artırırız diye düşünülse, herhalde ancak bu adımlar atılırdı." diyerek şöyle devam etti:

"- Faizi indir, kuru tırmandır, maliyetler fırlasın.

- Faizi indir, TL’de durmak cezalandırılmaya dönüşsün.

- TL’den çıkan konuta hücum etsin.

- Bir yandan maliyet artışı, bir yandan talep; fiyatlar füze gibi gitsin.

- TL değer yitirdikçe yabancı için alım olanağı artsın.

Olan biten budur!"

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