Dünya yazarı Aktaş: Enflasyonda 'tek hane' siparişi seçime yetişmiyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Enflasyon ocakta pik yapar ama 2023 Haziranı'na tek haneyle gireriz" söylemine ilişkin olarak " Tek hane siparişi seçime yetişmiyor" ifadelerini kullandı. Aktaş konuya ilişkin olarak köşesinde şunları aktardı:

"Artık herkes görüyor ve kabul ediyor ki ocak ayında bizi yüksek bir oran bekliyor.

Eğer bu yılki aylık artışları, ocak ayı hariç, son on yılın ortalaması düzeyinde alırsak yılı yüzde 25 artışla kapatacağız ve ocak ayı en yüksek yıllık oranın gerçekleştiği ay olacak.

Ancak biz ocak ayının yanı sıra izleyen dört ayda da fiyat artış hızının görece yüksek oluşacağı kanısındayız. Halkalar birden durmayacak çünkü. Kaldı ki ocak sonunda yüzde 100’ü aşma olasılığı çok güçlü görünen üretici fiyatlarından olan yansıma var, kur etkisi var.

Dolayısıyla bu yılı ilk beş aydaki yüksek oranların etkisiyle en iyi olasılıkla yüzde 35 dolayında kapatabileceğimizi tahmin ediyoruz. Nisan ve mayıs aylarında da yıllık bazda yüzde 60’ı göreceğiz.

Aylık artışları geride kalan on yılın ortalamasıyla geçirip yılı yüzde 25’te kapatsak...

Ya da bu yılki artış, ilk beş aydaki yüksek oranların etkisiyle yüzde 33.5 olsa...

2023’teki aylık artışlar geride kalan on yılın ortalaması düzeyinde oluşmaya devam etse...

Mayıs 2023’te iki varsayıma göre oluşan yıllık oranlar yüzde 12’de aynı düzeye geliyor, haziran ayında da aynı oran gerçekleşiyor.

Yani tek hane siparişi seçime yetişmiyor"

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