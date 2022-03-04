Dünya yazarı Aktaş: Enflasyonda kasım ayına kadar düşüş olmayacak

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44'e yükselen enflasyon oranlarında kasım ayına kadar düşüş olamayacağını ifade etti. Aktaş, "Kasım, bir geçiş ayı olacak gibi görünüyor. Üretici fiyatları için bu geçiş ayı belki ekim olabilir. Çok olağandışı bir olumsuzluk yaşanmazsa aralık ayında yıllık oranlar yönünü aşağı çevirecek"

Fiyatların "düşük" bir ihtimal de olsa yaz aylarında gerileme beklendiğini belirten Aktaş, "artık o umut yok" diyerek şöyle devam etti:

"Petrol fiyatları her gün rekor kırıyor.

-Doğalgaz fiyatları tüm dünyada artıyor.

-Akaryakıta gelen zamları izlemekten başımız döndü.

-Buğday fiyatlarını kaç kişi izlerdi, şimdi ona da bakılıyor.

-Turizm gelirlerinin üçte birini kaybettik sayılır.

-Aynı miktar ithalata, ithal ürünler pahalandığı için daha fazla döviz ödemek, bu dövizi bulmak zorundayız.

-Döviz giderek kıt hale gelecek, bu da döviz fiyatının artması demek.

Bütün bunları alt alta toplayın; bulacağınız sonuç fiyat artışıdır.

Fiyatları yukarı itecek böylesine fazla etken varken bundan sonraki aylardaki artışların geçen yılın altında kalması ve yıllık oranların yönünü aşağı çevirmesi mümkün olabilir mi? "

Yazının tamamı için tıklayın