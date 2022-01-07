Dünya yazarı Aktaş: Enflasyonda gidişat bu yılın en iyi ihtimalle yüzde 30-40 aralığında kapatılacağına işaret ediyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, enflasyona ilişkin olarak "Gidişat, bu yılın en iyi ihtimalle yüzde 30-40 aralığında kapatılacağına işaret ediyor" dedi. Aktaş, ocak ayı enflasyonunu yüzde 13,5 sabit tutarak kalan 11 ayda yaptığı hesaplamayı şöyle aktardı:

"Bu varsayımda şubat-ekim döneminde aylık artışların geçen yılki aylık oranların 1 puan üstünde gerçekleşeceğini varsayıyoruz. Kasım ve aralık aylarında ise önceki 18 yılın ortalaması olarak aldığımız yüzde 0.87 ve yüzde 0.36'nın bu kez 1 puan daha yüksek gerçekleşeceğini öngörerek hesap yapıyoruz.

Bu durumda ocak sonunda yüzde 52'ye çıkan yıllık artış ekim sonunda yüzde 66'ya ulaşıyor, ardından kasımda yüzde 63'e, aralıkta ise ancak yüzde 46'ya iniyor.

Bu da çok göz ardı edilecek bir varsayım olarak görülmemeli.

Kur artışını şimdilik baskılayabiliyoruz; ama nereye kadar?

Üretici fiyatlarındaki artış daha da hızlanacak ve belki yakında yüzde 100'ü de aşacak. Üreticiden tüketiciye yansımayı ve döviz kurunda ortaya çıkabilecek yeni bir tırmanışın yapacağı etkileri düşünürsek yüzde 40'ın altına inilmesinin hiç de kolay olmayacağı da söylenebilir."

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