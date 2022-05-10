Dünya yazarı Aktaş: Enflasyonda üç hane ağustosta görülebilir

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, enflasyonda 3 hanelerin yakın olduğunu belirterek "TÜFE'nin yıllık artışı, gidişata göre ağustosta bile yüzde 100'e ulaşabilir." dedi.

Aktaş, hükümetin enflasyonla mücadele için yeterli adımlar atmadan enflasyonda düşüş beklediğini belirterek "Yİ-ÜFE’de geçen yıl kasım ve aralıkta, TÜFE’de ise aralıkta çok yüksek oranlar vardı. Bu oranların yerine daha düşük oranlar girdi mi, tabii ki yıllık artışlar gerilemiş görünecek" dedi.

"TÜFE’de üç hane, fiyatlar mayıstan itibaren her ay ortalama yüzde 5 artarsa eylül ayında, aylık ortalama artış yüzde 6 olursa bu sefer ağustos ayında görülecek." diyen Aktaş, gıda enflasyonunda ise oranın daha yakın olduğunu belirterek "Tüketici fiyatlarında yıllık artış nisan sonunda toplamda yüzde 70 ama gıdadaki artış yüzde 89 düzeyinde. Toplamdaki artışla gıda grubu artışı arasında yaklaşık 20 puanlık fark var ve bu yüzden gıdada yüzde 100 sınırına çok erken ulaşılacak.

Gıda grubundaki fiyat artışı muhtemelen haziran ayında yüzde 100’ü geçecek. Mayıs sonunda bile yüzde 100’lük bir oran görülebilir." diye yazdı.

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