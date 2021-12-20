Dünya yazarı Aktaş: Enflasyon artışı aralıkta yüzde 15'i geçebilir

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, artan döviz kuruna bağlı olarak gelen zamlarla aralık ayı enflasyon artışının yüzde 15'i aşabileceğine işaret etti. Aktaş, gıda fiyatlarında ipin ucunun kaçtığını ifade ederek "En düşük zam için yüzde 20’ler, 30’lar telaff uz ediliyor; kimi ürünlerde çok daha yüksek zamlar da söz konusu" dedi.

"Gıda grubuyla sözünü ettiğimiz üç kalemin TÜFE'deki ağırlığı yüzde 41.5 düzeyinde. Kalan maddelerin ağırlığı ise yüzde 58.5." diyen Aktaş enflasyon hesabını yazısında şöyle aktardı:

"Bu yüzde 58.5 içinde en büyük grup yüzde 15’lik ağırlığıyla konut harcamaları. Ev eşyasıyla ilgili grubun ağırlığı yüzde 8.64, giyim ve ayakkabı grubunun ağırlığı ise yüzde 5.87.

Ulaştırma da yüzde 15.49 ağırlığa sahip ama bunun 11 puanını zaten otomobil ve akaryakıt olarak dikkate almıştık.

Şimdi gelin yeniden bir hesap yapalım:

- Sigara, akaryakıt ve otomobilden gelen etki yaklaşık 5 puan.



- Gıda grubunda zam oranı yüzde 20 olursa gelecek etki 5 puan.



- Yüzde 58.5’lik mal ve hizmete yüzde 5 zam gelse, doğacak etki yaklaşık 3 puan.



- Yüzde 58.5’lik mal ve hizmete yüzde 10 zam gelse, doğacak etki 6 puan.



Yani 5+5+3 olursa aralık ayı TÜFE artışı yüzde 13.



Ya da 5+5+6 olursa aralık ayı TÜFE artışı yüzde 16.



Bir başka ifadeyle artık çift hane kesin olmaya kesin de, çift hanede nerede kalınacağını konuşmak gerekiyor.



Peki bu durumda yılın tümündeki oran ne mi olacak?



Aralık yüzde 13 olursa yıllık yüzde 36’yı, aralık yüzde 16 olursa yıllık 39’u bulacak."