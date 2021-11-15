Dünya yazarı Aktaş: Dolardaki artış kişi başı milli geliri düşürecek

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Büyüme tahminle uyumlu ancak dolardaki hızlanma döviz cinsi GSYH'yi ve bağlı olarak kişi başına geliri aşağı çekecek" dedi. Aktaş, Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan milli gelir hedefinin sapma göstermeye aday olduğunu ifade etti. Aktaş, OVP'de 8,30'luk dolar kuru ortalaması alınarak GSYH'nin (Gayri safi yurtiçi hasıla) 801 milyar dolar olarak tahmin edildiğini, 84,4 milyon nüfusla da kişi başı gelirin 9 bin 489 lira olacağının öngörüldüğünü aktararak yazısında şöyle dedi:

"Doların yılbaşından bu yana olan dönemdeki ortalaması 8.26 düzeyinde. Yılın kalan bir buçuk aylık döneminde dolar 10 lirada kalsa bile yıllık ortalama 8.50’ye dayanıyor.

Şimdi hesabı yeniden yapma zamanı... GSYH, 8.30'luk ortalama kurla 801 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Oysa ortalama 8.50'ye gidiyor. Bu durumda GSYH 782 milyar dolara inecek, kişi başına gelir de 9.489 dolar değil, 9.265 dolar olacak."