Dünya yazarı Aktaş: Büyükelçi krizi biraz da bile isteye yaratılmış ve kur artışının sorumlusu böylece bulunmuş olmasın!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Dolar/TL kurundaki yükselişe ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisine yönelik "istenmeyen adam" söylemini değerlendirdi. Aktaş köşesinde "Kısa vadede yaşanacaklar hiç hoşa gidecek şeyler değil. Kur artışı çok can yakacak. Büyükelçiler krizi de olumsuzluğun tuzu biberi oldu. Acaba gerçek öyle mi? Sakın bu kriz biraz da bile isteye yaratılmış ve kur artışının sorumlusu böylece bulunmuş olmasın!" dedi.

Aktaş, büyükelçilerin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik yaptıkları açıklamanın, o ülkelerin dışişleri bakanlıklarının bilgisi olmadan yapamayacağını, Türkiye'nin büyükelçileri "istenmeyen adam" ilan ederse o ülkelerin bakanlıklarını da karşısına alacağını ifade etti. Aktaş "Ama acaba büyükelçilerin bu açıklaması bize gümüş tepsi içinde sunulmuş bir fırsata mı dönüştürülmeye çalışılacak?" yazısında şöyle dedi:

"Merkez Bankası faizi indirdi, dolar kuru 9.60’ların üstüne çıktı. Bu kur artışıyla birlikte yeni yeni zamlar gelmeye başladı. Homurdanmalar yoğunlaşacak.

Ama ya kur artışının bizim iç işlerimize burnunu sokmaya çalışan, yargı sistemimizi eleştiren “dış güçler”e taviz vermediğimiz için ortaya çıktığını söyleme fırsatımız olsaydı... Oldu işte!"