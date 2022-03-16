Dünya yazarı Aktaş: Bu geceden geçerli olmak üzere akaryakıta indirim bekleniyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıtta indirim geleceğini söyledi.
Aktaş, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 62 kuruş, motorinde 1 lira indirim bekleniyor" ifadesini kullandı.
Geçen hafta akaryakıta üst üse 6 kere zam yapılmıştı. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 20,44 lira, İstanbul'da 20,35 lira, İzmir'de 20,46 lira olmuştu. Ayrıca, Ankara'da motorinin litre fiyatı 22,90 lira, İstanbul'da 22,82 lira, İzmir'de 22,90 liraya olmuştu.
Daha sonra motorin fiyatlarına 15 Mart'ta 2 lira 38 kuruşluk indirim yapılmıştı. 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ise benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim yapılmıştı.
Öte yandan akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bugün bir araya geliyor.