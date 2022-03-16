Dünya yazarı Aktaş: Bu geceden geçerli olmak üzere akaryakıta indirim bekleniyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıtta indirim geleceğini söyledi.

Aktaş, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 62 kuruş, motorinde 1 lira indirim bekleniyor" ifadesini kullandı.

Geçen hafta akaryakıta üst üse 6 kere zam yapılmıştı. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 20,44 lira, İstanbul'da 20,35 lira, İzmir'de 20,46 lira olmuştu. Ayrıca, Ankara'da motorinin litre fiyatı 22,90 lira, İstanbul'da 22,82 lira, İzmir'de 22,90 liraya olmuştu.