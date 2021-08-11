Dünya yazarı Aktaş: Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı!

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi. Aktaş, "Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı!" dedi.

Aktaş'ın, "bu bir pembe yazıdır" diye başladığı yazısının bölümü şöyle:

"Pandemide işini kaybedenlere fazlasıyla destek sağlanmış, kimse mağdur olmamış. Bu yüzden işgücüne dahil olmayan nüfus son aylarda yeniden artmaya başlamış. Son üç aya bakın; nisan, mayıs ve haziran aylarında tam 799 bin kişi işgücü piyasasından çıkmış, 'Çalışmak istemiyorum' demiş. Çalışmaktan kaçınanı zorla çalıştıracak halimiz yok ya! Demek ki bu kişiler işe ihtiyaç duymuyor, gelirleri yeterli.

Çalışmak isteyenlerin azaldığını işgücündeki düşüşten de görüyoruz zaten. İşgücü mayıs ve haziran ayları toplamında 553 bin kişi geriledi.

Türk halkı artık refaha ulaşmış olmaktan ötürü çalışmak istemiyor, bu açık. İşsiz olanlar da iş beğenmedikleri için o durumdalar; yoksa iş bulamadıklarından değil.

Şu durumda geriye bir tek seçenek kalıyor; ithal işgücü.

Şimdi anlaşılmıştır umarım Türkiye'nin Afgan göçmenlere niye kucak açtığı. Hepsi genç, hepsi çalışma çağında binlerce Afgan Türkiye'ye geliyor. Bir dönem Türk işçisi nasıl Alman ekonomisine katkıda bulunmuşsa, şimdi onlar da Türk ekonomisine katkıda bulunacak, Türk sanayisinin daha da ileri gitmesini sağlayacak.

Yoksa Türkiye’nin sınırlarının kimilerinin ileri sürdüğü gibi yol geçen hanına döndüğü, dönebileceği düşünülebilir mi, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını böylesine herkesin girebileceği bir halde bırakır mı?"

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