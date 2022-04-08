Dünya yazarı Aktaş: 2023'de cezalar yüzde 100, vergiler yüzde 50 artacak gibi

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş "2023'de cezalar yüzde 100, vergiler yüzde 50 artacak gibi" başlıklı yazısında artan üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranlarına değinerek "Artış nisandan itibaren yüzde 2.5'te tutulabilse bile ekim sonunda oluşacak ve 2023'te uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 100'ü bulacak." dedi.

Aktaş, ceza ve vergilerin her yıl ekim ayında açıklanan üretici fiyatlarındaki artış kadar artırıldığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Yurtiçi üretici fiyatları endeksindeki yıllık ortalama artış mart sonu itibarıyla yüzde 64.30 düzeyinde. Marttan marta Yİ-ÜFE artışı ise yüzde 114.97.

Yıllık ortalama artış, son 12 ayın endeksinin, önceki 12 ayın endeksine kıyaslanması yoluyla hesaplanıyor.

Mart ayındaki üretici fiyat endeksi 1.321.90 düzeyinde bulunuyor. Bu orandan yola çıkarak üç varsayımda bulunduk.

Birinci varsayım: Nisandan itibaren fiyat artışı durdu. Dolayısıyla nisandan itibaren her ay, martta 1.321.90 olan endeks hesaba girecek. Bu durumda ekim sonundaki yıllık ortalama artış, yani yeniden değerleme oranı yüzde 87.83 olacak.

İkinci varsayım: Marttan itibaren üretici fiyatları her ay yüzde 2.5 artarsa yıllık ortalama artış ekim sonunda yüzde 100.18'e ulaşacak.

Üçüncü varsayım: Aylık fiyat artışı yüzde 5 olursa, bu kez ekim sonundaki yıllık ortalama artış yüzde 113.82'ye çıkacak.

Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını en geniş marjda uygulama yetkisi motorlu taşıtlar vergisinde. Cumhurbaşkanı dilerse bu vergiyi yeniden değerleme oranının yüzde 50'sini geçmeyecek ve yüzde 20'sinden az olmayacak şekilde belirleyebiliyor. Yani 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 100 olursa motorlu taşıtlar vergisi yüzde 150'ye de çıkarılabilir, yüzde 20'ye de indirilebilir. Bu koşullarda bir artış söz konusu olamayacağına göre motorlu taşıtlar vergisi çok büyük olasılıkla aşağı çekilerek uygulanacaktır. Yüzde 100 dolayındaki bir YDO'ya göre MTV ne oranda belirlenir, bunu şimdiden kestirmek tabii ki mümkün değil. Ama bir ön tahmin olarak yüzde 50'ye yakın bir MTV artışı hiç şaşırtıcı olmaz"

Yazının tamamı için tıklayın