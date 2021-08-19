Dünya yazarı Aktaş: 2020'de devreye sokulan çok avantajlı geri ödemeli krediler, konut piyasasını şaha kaldırmanın ötesine geçirdi

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde "Konut piyasası son üç yılın temmuz ayları itibarıyla tam bir çan eğrisi çizdi. 2019 ve 2021 birbirine çok yakın performans sergilenen yıllar. 2020 ise olağanüstü avantajlı kredi koşulları sayesinde çanın tepe noktasının oluştuğu yıl" diye yazdı.

Aktaş, konut satışında 2020 yılıyla 2019 ve 2021 yıllarını kıyaslamanın doğru olmayacağını ifade ederek şöyle yazdı:

"Geçen yılın temmuzu, konut satış ve devrinde Cumhuriyet tarihinin tüm rekorlarının kırıldığı bir aydı. Normal piyasa koşullarına göre inanılmaz cazip faiz oranlarıyla ve bir yılı ödemesiz olacak şekilde çok avantajlı geri ödeme fırsatıyla devreye sokulan konut kredisi konut piyasasını şaha kalkmanın ötesine geçirdi. Her ne kadar kamu bankaları büyük ölçüde bu tür krediler yüzünden 2020’de büyük gelir kaybına uğradıysa da en azından yaz aylarında ve özellikle de temmuz ayında konut piyasasında müthiş bir canlılık yaşandı.

Ne o krediler uzun soluklu olacaktı, dolayısıyla ne o canlılık süreklilik gösterecekti. Kredi bitti; satışlar durdu; adeta harç bitti, yapı paydos oldu!

Geçen yıl temmuzda 2019’un temmuzuna göre ipotekli konut satış ve devri tam yüzde 900 arttı. Kamu bankalarından alınan bu kredilerin konut alımına gidip gitmediği de epeyce tartışıldı. Danışıklı alım satımlar gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Ama tabii ki bunlar çok yaygın mıydı, bilemeyiz; ayrıca bu tür iddiaları kanıtlamak da mümkün değil.

Yani geçen yılın temmuzu konut piyasasındaki hareketlilik açısından anormal ötesiydi ve normal koşullarda daha önceki dönemlerle yapılacak kıyaslamaların hiçbir anlamı yoktu.

Tıpkı bu yıl geçen yılın temmuzuyla yapılacak kıyaslamanın da bir anlam ifade etmediği gibi..."

Yazının tamamı için tıklayın