Dünya yazarı Aktaş: 122 milyar dolarlık rezerv, kuru frenlemek için neden kullanılmıyor?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, hükümet tarafından açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin 122 milyar dolarlık rezervlerinin kuru frenlemek için neden kullanılmadığını sordu. Aktaş "yoksa kullanılabilir nitelikte 122 milyar rezerve sahip değil miyiz?" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Hangi gerekçeyle bu dövizin bir kısmını, örneğin 15-20 milyar dolarını kullanıp da kurun artmasını önlemeye çalışmıyoruz?

Akla gelmiyor değil; ya elimizde aslında bu boyutta kullanabileceğimiz rezerv yok ya da dile getirmiyoruz ama kurun artmasını istiyoruz.

Elinde “kemiksiz” 122 milyar doları olan bir Merkez Bankası piyasaya “büyük ağabey” olarak girip ortalığı yatıştırmaz mı? Niye yapılmıyor bu?

Türkiye bir 128 gerçeği yaşadı. Ne yazık ki! Büyük bir ekonomik suç işlendi.

Şimdi Ankara'da yine benzer iddialar gündemde.

128’in bir hata olduğunu varsayalım; değil de öyle varsayalım. Ama aynı hata bir kez daha yapılırsa tanım değişir, kesin suç olur. İddiaların gerçek olmadığını umalım.

Gücünüz varsa, yani söylenen kadar döviz rezerviniz varsa, Merkez Bankası’nın sitesinde ilan edebileceğiniz şekilde, mevzuata uygun olarak satış yapın, niye yaptınız diyen mi olur!

Ama arka kapıdan dolanarak, çitin üstünden atlayarak, birilerine haksız kazanç sağlayarak satış yapacakların, artık üç kere değil, beş kere düşünmesi gerek."