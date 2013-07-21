Dünya, Mandela Günü'nü kutladı

Çeviri: Nazım Tural

2009’da BM tarafından kabul edilen 18 Temmuz "Uluslararası Mandela Günü" Güney Afrika’daki kutlamalar yanında, BM’de özel oturum, Kongre’de kutlama programı ve dünyanın çeşitli kentlerinde özel programlarla kutlandı.

Kutlamalar nedeniyle çok sayıda lider, Nelson Mandela’ya kutlama mesajı yolladı. ABD Başkanı Barack Obama mesajında, "Mandela'nın uzun yıllar hapis yattığı Robben Island Cezaevi’ndeki ziyaretinden çok etkilendiğini" belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise kutlama mesajında, "Mandela’nın modern Afrika tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, demokratik Güney Afrika’nın mimarıdır" görüşünü dile getirdi.

Nelson Mandela Vakfı, yaptığı çağrı ile Mandela gününde, Mandela’nın topluma vermeye çabaladığı barış içinde yaşam için gerekli; insana saygı, dostluk, hoşgörü, uzlaşma gibi mesajları yayma yanında, Mandela’nın yaşamının 67 yılını topluma hizmetle geçirdiğini, herkesi bu günde 67 dakika topluma hizmet etmeye çağırdı.



Güney Afrika’daki tüm ulusal kurumların, üniversiteler ve okulların, sivil toplum kuruluşlarının, sanatçıların, spor kuruluşlarının değişik aktivitelerle katıldığı kutlamalarda, Nelson Mandela Vakfı’nın, bir ay öncesinden başlattığı kampanya çağrısı ile, aynı zamanda toplum yararına 67 dakika hizmette bulunma amacına uygun olarak çeşitli toplumsal hizmet programları uygulandı.

Gençlerin ve sporcuların katıldığı toplum yararına yapılan işler kapsamında, okulların onarım vb işlerine yardımlar, çocuklara, engellilere ve yoksul yurttaşlara yardım, hayvanları koruma programları uygulandı. Sanatçıların organize ettiği gecede, Mandela’nın yeni yaşını kutlamak üzere, 95 şair bir araya gelerek 95 şiir okuduğu geceye ünlü yazar Nadine Gordimer’de katıldı. Nadine Gordimer yaptığı konuşmada, Mandela’nın arkadaşlarından biri olma ayrıcalığına sahip olduğu için çok şanlı olduğunu, kendisi ile Rivonia yargılaması sırasında karşılaştığını, hayat boyu hapse mahkûm olduğu bu duruşmada solonda bulunduğunu anlattı.

Birleşmiş Miletler “Uluslararası Mandela Günü” nedeniyle, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin önceki başkan Bill Clinton, Jessie Jackson ve ünlü bazı sanatçıların katıldığı bir özel oturum yapıldı. BM çalışanları da Mandela Vakfı’nın çağrısına uyarak, Long Island’da kasırgada evleri yıkılanlara yardım etti.

ABD'nin önceki başkanı Bill Clinton yaptığı konuşmada, Mandela'nın ülkesinde verdiği insan hakları mücadelesi tüm nesillere örnek olacağını dile getirdi. Mandela'nın yalnızca bir özgürlük ve insan hakları savaşçısı olmadığını belirten Clinton, Mandela'nın Güney Afrika'da AIDS virüsünün önlenmesi için verdiği mücadeleye de değindi. Jessie Jackson da Mandela'nın kişisel yaşamını feda etmesi yüzünden Güney Afrika'nın bugün başka bir noktada bulunduğunu, Mandela gibi insanların mücadelesi ile toplumsal bir değişim yaşanabildiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, yayınladığı mesajında, Uluslararası Mandela Günü’nün Mandela’nın hastane bulunduğu bir dönemde kutlandığını, 95.yaşına ulaşan Mandela’ya en iyi dileklerini ilettiğini bildirdi. Ban Ki-Moon, Nelson Mandela Vakfı’nın geliştirdiği yaklaşım doğrultusunda. Mandela’nın yaşamının 67 yılını insan hakları ve sosyal adalet için mücadele, insanlığa hizmetle geçirdiğini vurgulayarak; Vakfın insanlardan, 67 dakikalarını toplum için hizmetle geçirmeleri isteğine BM olarak katıldıklarını, Mandela Günü’nün odağında insanlar için iyi şeyler yapmanın olduğunu, vurguladı. Genel Sekreter, toplum için yapacağımızı iyi şeylerin, insanlığın en yüksek değerleri ile donanmış olağanüstü insana verebileceğimiz en iyi armağan olacağını söyledi.

Washington’da Kongre üyeleri, yapılan törende Mandela için iyi niyetlerini iyi dileklerini dile getirdiler. Kongre’nin Siyah Üyeleri Grubu’nun girişimi ile, Mandela’nın büyük bir resmi asılı bulunan Kongre Binası "Özgürlük Salonu"nda, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner’in katılımı ile yapılan törende, Boehner’in yanı sıra konuşmacılar Mandela’nın tarihsel kişiliği yanında günümüz için de ne kadar önemli bir şahsiyet olduğu vurguladı. Törene Kongre grup başkanları yanında Güney Afrika Büyükelçisi de katıldı.

New York’ta Tribeca Film Enstitüsü, Nelson Mandela Vakfı işbirliği ile, Times Meydanı’nda bir video gösterisi ve Duffy Meydanı’nda bir toplantı organize etti. Ayrıca, Güney Afrikalı bir sanatçı tarafından yapılmış, ”Happy 95th Birthday Madiba” sözleri yazılı büyük bir Mandela resmi gün boyu Times Meydanı’nda durdu.

Paris’te ise Mandela Günü kutlamalarında, Ulusal Sanatlar Konseyi tarafından geliştirilen program kapsamında, iki ülke halkları arasında dostluğu geliştirme amaçlı programlar uygulamaya kondu. Mayıs’ta başlatılan ve Aralık’a kadar sürecek olan kültürel değişim programı kapsamında binin üzerinde Güney Afrika’lı sanatçı ve akademisyenlerle çeşitli programlar yapılmakta.

Eyfel Kulesi’nin özel olarak ışıklandırıldığı Mandela günü ile aynı zamana rastlayan, Cumhuriyet Sarayı’nın yeniden açılması nedeniyle, Güney Afrika Natal Filarmoni Orkestrası bir konser verdi. Güney Afrika Büyükelçiliği işbirliği ile sosyal yardım amaçlı çeşitli aktiviteler düzenlendi. Hotel de Ville’de Mandela’nın yaşamına ilişkin, "Cezaevinden Başkanlığa" adlı bir sergi düzenlendi. Sergide, Mandela'nın yaşamının değişik aşamalarını gösteren çeşitli fotoğraflar ve filmler yer aldı.