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Dünya üçüncüsü oldu

Çin'de düzenlenen"20. Miss Model Of The World" yarışmasında Serap Tunç, dünya üçüncüsü oldu.

05 Aralık 2008 02:00

"20. Miss Model of the World" yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Serap Tunç, 60 güzel arasından sıyrılıp dünya üçüncüsü oldu.




Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Miss Model of the World"de (Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması) 24 yaşındaki İzmirli manken Serap Tunç üçüncü seçildi. Toplam 60 güzelin katıldığı, birinciliği Ukraynalı model Mariia Lakimuk, ikinciliği Çinli model Wang Hogmin'in kazandığı yarışmada üçüncülük tacını alan Tunç, ”Çin’de kendimizi devlet başkanları gibi hissettik" dedi.

60 Modelin katıldığı "20. Miss Model Of The World" yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Serap Tunç, dünya üçüncüsü oldu. Tunç, aynı zamanda ünlü modacı Zuhal Yorgancıoğlu’nun tasarladığı elbise ile 'en iyi milli kostüm' ödülünü de kazandı.




Bu yıl beşinci defa Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen "Miss Model of the World"de (Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması) 24 yaşındak İzmirli manken Serap Tunç üçüncü seçildi. Her biri kendi ülkesinden seçilerek gelen 60 mankenin katıldığı yarışma, Shenzen'de 10 bin kişilik gösteri merkezinde yapıldı. Yarışmada birinciliği Ukraynalı model Mariia Lakimuk, ikinciliği Çinli model Wang Hogmin, dördüncülüğü Yunan model Pavlina Kostagiou ve beşinciliği de Kazakistan’lı Aelita Azhybekova kazandı. Yarışma öncesinde Çin’de büyük bir gösteri ve çoşkuyla karşılaşan mankenler, katıldıkları gösteri ve gittikleri şehirlerde özel protokol ile karşılandılar.

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