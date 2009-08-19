Dünya turuna çıkan 2 İngiliz Ordu'da dövüldü!

Hindistan'dan bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki İngiliz turist, Ordu'da pedal çevirirken biri traktörle yaralandı. Çıkan tartışmada köylüler çıkan 2 İngiliz'i döverek yaraladı.



Bisikletlerini yanlarına alarak İngiltere'den uçakla Hindistan'a giden 38 yaşındaki Diana Judith Pinkett ile 40 yaşındaki Adrian Smith, yaklaşık 5 bin kilometrelik yol katederek, Hindistan, Afganistan, Pakistan, İran ve Ağrı Doğubeyazıt'tan Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye üzerinden Avrupa ve İngiltere'ye geçmek isteyen turistler, Ağrı üzerindenden Karadeniz Bölgesi'ne gelerek, dün akşam Ordu'nun Ulubey İlçesi Sayacabaşı Aydıncık Köyü'ne kadar pedal çevirdi. Aydıncık Köyü yakınlarında içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu traktör, bisikletli turistleri sollayarak direksiyonu önlerine kırdı. Bu sırada traktörün arka lastiği Adrian Smith'in bisikletine çarptı. Smith düşürerken İngiliz turistler köylülere tepki göstdi. Köylüler kendilerine bağıran İngiliz turistlere tekme, tokat, odunlarla saldırdı. İki turisti yaralı bırakan köylüler daha sonra onları bırakarak kaçtı.



Yoldan geçenlerin 112 Acil Servis'e haber vermesiyle birlikte Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 İngiliz turist tedavi altına alındı. Jandarma, yaptığı soruşturma sonunda 30 yaşındaki E.U. ve 18 yaşındaki oğlu E.U.’yu gözaltına aldı. Diana Judith Pinkett'in vücudunda darp izleri ve Adrian Smith'in sağ elinde kırık, kafasında darp ve kesi izi tespit edildi. Tedavileri tamamlanan turistlerden Smith, Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Adrian Smith, daha sonra arkadaşının yanına Ulubey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı turistlere Ulubey Devlet Hastanesi doktorları sahip çıktı. Kalacak yerleri olmayan turistlere oda tahsis eden doktorlar, bu sabah da kahvaltı ikram etti. Soruşturma sürüyor.