Dünya, Türk sergilerini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2008’de Japonya, İspanya, İsveç, İngiltere, Almanya, ABD ve Katar olmak üzere çeşitli ülkelerin müzelerinde açılan sergiler, bu zamana kadar 875 bin 292 kişiye ulaştı.



Bakanlık, 2009 yılı içinde de Fransa, Amerika, Almanya, Abu Dhabi ve Polonya'nın da yer aldığı 5 ülkede 8 sergi daha düzenlemeyi planlıyor.



Binlerce yıllık zaman diliminde Anadolu insanının güzellik arayışını yansıttığı nadide eserleri ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri tanıtmak, kültürlerarası diyaloga katkıda bulunmak ve bu eşsiz kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yurt dışında çeşitli sergiler düzenleniyor.



Bu amaç doğrultusunda, “2008 Yurtdışı Sergileri" kapsamında; Japonya, İspanya, İsveç, İngiltere, Almanya, ABD ve Katar olmak üzere çeşitli ülkelerin müzelerinde toplam 10 sergi açılarak, Türkiye’ye ait eserler yurtdışındaki ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.



8 yüz 75 bine ulaştı



Japonya'da "Topkapı Sarayının Hazineleri-Muhteşem Osmanlı Hanedanlığı" sergisi, İspanya'da "Altın Satırlar Sakıp Sabancı Müzesinden Osmanlı Hat Sanatı" sergisi, İsveç'te "Topkapı Sarayı ve İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzelerinden Porselenler" sergisi, İngiltere'de "Hadrian: Empire and Conflict" sergisi, Almanya'da "Türkiye'de Yahudi Kültüründen Kesitler", "Lale Kaftan ve Levni: Topkapı Sarayından Kaftan ve Minyatürler" ve "Palimsest Reclaimed (Kazanılmış Katmanlar)" adlı 7 serginin teşhir I süreleri sona erdi.



Söz konusu sergilerde yer alan eserler, konuk edildikleri ülkelerde özellikle Japonya'da büyük ilgi uyandırarak, söz konusu 7 serginin biletli toplam ziyaretçi sayısı 875 bin 292’ye ulaştı.



En yoğun ilgi "Sınırların Ötesinde"ye



Almanya/ Dortmund Sanat ve Kültür Tarihi Müzesi ve Mannheim Reis Engelhorn Müzesi'nde "Evet-Ja, lch Will! 1800'den Bugüne Düğün Kültürü ve Modası: Bir Alman-Türk Karşılaşması" sergisi, ABD/ New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde "Babil'in Ötesi: M.Ö.2.Bin Yılda Sanat Ticaret ve Diplomasi" sergisi ve Katar/ Doha islam Eserleri Müzesi'nde "Sınırların Ötesinde" adlı sergi 2009 yılında da sanatseverle buluşmasını sürdürüyor.



Halen gösterimde olan bu üç sergiyi ise şimdiye kadar 105,606 kişinin izlediği kaydedilirken, en yoğun ilgiyi 75 bin 550 ziyaretçi sayısıyla "Sınırların Ötesinde" adlı sergi çekiyor.



Çeşitli ülkelerin önemli müzelerinden eserlerin yer aldığı, Türkiye'nin de ilk kez eski eser gönderdiği "Sınırların Ötesinde" adlı sergi, 22 Şubat’a kadar Katar halkıyla buluşmasını sürdürecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, "2009 Yurtdışı Sergileri" kapsamında ise, ülkenin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Fransa, Amerika, Almanya, Abu Dhabi ve Polonya'ma da yer aldığı 5 ülkede 8 serginin daha düzenlenmesini planlıyor.



Fransa'da "Türk Mevsimi" etkinlikleri kapsamında, Paris Louvre Müzesi'nde, Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan kaftan ve kumaşlardan oluşan bir sergi, İzmir ve lonya adlı sergi ile Hitit temalı bir serginin yanı sıra Paris Grand Palais'de İstanbul şehrinin prehistoryadan günümüze gelişim ve değişimini yansıtacak 4 serginin çaılması hedefleniyor.



Ayrıca, Abu Dhabi Emirlik Sarayı'nda "Erken Dönem İslam Tarihi" sergisi, ABD Smithsonian Enstitüsüne bağlı Arthur M. Sackler Gallery'de "Falnama: The Book of Omens" sergisi ve Polonya Varşova Devlet Arkeoloji Müzesi'nde “Çatalhöyük-Türkiye'nin En Eski Kenti" adlı serginin düzenlenmesi düşünülüyor.



Bunların dışında, Almanya Haltern am See Roma Müzesi'nde düzenlenecek olan "Imperium-Çatışma-Mitos" adlı sergiye eser verilerek katılım sağlanacak.



(Gazeteport)