Dünya Turizm Örgütü: Koronavirüs nedeniyle dünyada turist sayısı yüzde 78 düşebilir

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl uluslararası turist sayısının yüzde 58 ile 78 seviyesinde azalabileceğini bildirdi.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Covid-19'un etkilerine odaklanan "Mayıs Turizm Barometresi" adlı çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, uluslararası turist sayısının mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azaldığı belirtildi.

Turizm gelirleri 80 milyar dolar geriledi

2020'nin ilk 3 ayında uluslararası turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düştüğü vurgulanan çalışmada, ilk çeyrekte turist sayısının 67 milyon, turizm gelirlerinin de 80 milyar dolar gerilediği kaydedildi.

Ayrıca bu yıl uluslararası turist sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 58 ile yüzde 78 arasında düşüş yaşanabileceği ifade edildi.