Dünya Turizm Kulübü üyeleri Kapadokya'da

Turizm profesyonellerinin üye olduğu, uluslararası faaliyet gösteren ve merkezi İspanya'da bulunan Skal Internaional Dünya Turizm Kulübü üyeleri, Nevşehir'e geldi.



Kulübün ilk Türk genel başkanı Hülya Aslantaş ve yönetim kurulu üyeleri, kentte önce Vali M. Asım Hacımustafaoğlu'nu ziyaret etti. Vali Hacımustafaoğlu, Nevşehir'in çevre illere bölünmüş yollarla bağlandığını, uluslararası bir havalimanına sahip olduğunu, ayrıca Almanya, İspanya ve İsrail'den charter uçuşlarının yapıldığını söyledi. Kulüp Başkanı Hülya Aslantaş da “Yönetim kurulu toplantısı yapmak, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini üyelerimize göstermek amacıyla Nevşehir'e geldik'' dedi.



Kulübün genel başkanlığına yeni seçildiğini bildiren Aslantaş, her seçimden sonra ilk yönetim kurulu toplantısının, genel başkanın ülkesinde yapıldığını, kendisinin de bu geleneği sürdürdüğünü kaydetti.



Aslantaş, kulüp olarak sürdürülebilir turizm ve bunun için yerel yönetimlerle işbirliği yapmak amacında olduklarını belirterek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini, ülke turizmine katkılar sağlayacaklarını vurguladı.



Vali Hacımustafaoğlu Aslantaş'a ziyaretin anısına teşekkür plaketi, kulüp üyelerine de birer Nevşehir ve Kapadokya rozeti takıp, Valilik tarafından hazırlatılan Prestij Kitabı ve Kapadokya Tanıtım DVD'si hediye etti. (DHA)

