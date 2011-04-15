-DÜNYA TÜKETİCİLERİNDEN G20'YE MEKTUP ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Dünya Tüketiciler Birliği Mektubu, yarın Washington'da bir araya gelecek G20 ülkeleri liderlerine veya Maliye Bakanlarına verilmek üzere, tüketici örgütleri başkan veya yöneticilerince imzalandı. Tüketici Dernekleri Federasyonundan (TÜDEF) yapılan yazılı açıklamada, mektupta, yapılan toplantının bankalar ve finans kuruluşları tarafından acımasızca sömürülen tüketicilerin mali alanda korunması için bir fırsat olduğu dile getirildi. Bu nedenle, söz konusu toplantının uluslararası tüketici hareketinin ilgisini çektiği kaydedildi. Mektupta, finansal krizden üç yıl sonra, finansal sektörün nihayet kendi sorunları yanında tüketicilerin sorunlarının giderilmesi konusuna dönmüş gibi göründüğü ifade edilerek, bu nedenle ekonomik istikrar ve tüketici refahı için bu konunun önemi göz önüne alındığında, bu fırsatın harcanmaması gerektiğinin belirtildiği de bildirildi. Açıklamada, mektupta TÜDEF'in Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin'in de imzasının bulunduğu belirtildi.