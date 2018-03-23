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Ekonomi
Deutsche Welle

Dünya Ticaret Örgütü'nden ABD'ye uyarı

Dünya Ticaret Örgütü, Washington'un uluslararası ticarete engel teşkil etmesinin küresel ekonomiyi tehlikeye attığını savundu

23 Mart 2018 22:50

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma getirdiği yeni vergiler Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısının da ana gündem maddesini oluşturdu. Avrupa Birliği (AB), Japonya, Avustralya ve diğer ülkeler, Çin ve Rusya tarafından başlatılan tartışmalara katıldı.

DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo, "Ticaret akışını aksatmak, kırılgan da olsa ekonomik iyileşmenin dünya çapında giderek daha belirgin hale geldiği bir dönemde, küresel ekonomiyi tehlikeye atacaktır" dedi ve "itidal ve acil diyalog" çağrısında bulundu.

DTÖ Sözcüsü Fernando Puchol, Başkan Trump'ın Çin'e getirdiği ve 60 milyar doları bulabilecek yeni gümrük vergilerinin "ayrıntılı bir analizini" yaptığını açıkladı.

Toplantıda bir DTÖ yetkilisi, AB temsilcisinin Avrupa'nın Washington'ın sanayisini desteklemeye çalıştığını söyleyerek, ulusal güvenliği korumak için gerekli adımların atıldığına dair ABD' nin iddialarını reddetti. Çin ve Rusya ise tarifelerin etkilerini dengelemek için misilleme planladıklarını zaten açıklamışlardı.

Ticaret yetkilisi, Çin'in kapalı kapılar ardındaki toplantıda yaptığı açıklamada, tarifelerin “temelsiz” olduğunu ve örgüt kurallarını birçok şekilde ihlal ettiğini söyledi. Cuma günü geç saatlerde Dünya Ticaret Örgütü'nden bir açıklama yapılması bekleniyor.

Ticaret savaşları uyarısı

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemeyi 8 Mart'ta imzalamıştı. Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Başkan, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçlamıştı.

Washington bu ülkelerin ABD'ye yapacakları çelik ihracatında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacağını belirtmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti ABD'yi Başkan Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi koyma planlarının ticaret savaşına yol açabileceği hususunda uyarmış, ABD ile ticaretinde geçen yıl rekor fazla elde eden Avrupa Birliği de karşı önlemler için hazırlığa girişmişti.

ABD dün AB ile arasında gerginliğe ve ticaret savaşları tehditlerine varan açıklamalara yol açan AB'ye çelik ve aliminyumda ek gümrük vergisi uygulaması kararında geri adım atmış ancak Çin'e yeni gümrük vergileri getirdiğini açıklamıştı.

Reuters/AP/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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