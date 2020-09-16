Dünya Ticaret Örgütü'nden Trump'ı kızdıracak karar: ABD, Çin tarifelerinin haklılığını gösteremedi

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinin ticaret kurallarına aykırı olduğu kararını verdiğini açıkladı.



Dünya Ticaret Örgütü, Başkan Donald Trump yönetiminin Çin'i ticari markaja aldığı ABD'nin 2018 ve 2019 yıllarında 200 milyar dolarlık Çin ürününün ithalatına uyguladığı ek gümrük vergileriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Söz konusu dönemde alınan ABD'nin ek gümrük vergilerini, "kamuoyunun morali" açısından Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması (GATT) kapsamında "haklı" uygulama olduğunu savunduğu anımsatıldı.



Buna karşılık örgüt, yalnızca Çin ürünlerine uygulandığı için bu ek gümrük vergilerinin GATT kurallarına uygun olduğuna ilişkin savların "tutarsız" olduğunu belirtti ve ABD'nin bu vergileri uygulayarak imtiyazlı duruma geçtiği anımsatıldı.



WTO'nun ilgili organı, bu nedenle ABD'nin ek tarifelerin "kamu moralini yüksek tutmak için başvurulan bir uygulama" olduğu yolundaki savunmasının başarısız olduğu ve bu nedenle de savların haklı olmadığı sonucuna vardı.