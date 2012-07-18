Dünya tatilde ne yapıyor?

Yaz tatili herkes için aynı anlama gelmiyor. Yunanlar bu yıl köylerini ziyaret ederken, çoğu ABD'linin pasaportunun olmadığı göze çarpıyor.

Avrupa'da özellikle ekonomik kriz tatil alışkanlıklarını da değiştirdi. Çoğu insan yazları evde kalmayı tercih ediyor. Ancak durum dünyanın her köşesinde böyle değil. Dpa haber ajansının 15’ten fazla ülkede yaptığı ankete göre, bazı ülkeler krizden kârlı dahi çıkıyor.

Yılda 30 gün tatil hakkına sahip olmalarına karşın Yunanlar, bu yıl büyük tatiller yapamıyor. Yunanlar için köylerde yaşayan anneanneleri, babaanneleri ziyaret etmek şu sıralar oldukça revaçta. Ziyaret edecek kimsesi olmayanlar ise ülke içindeki kumsalları tercih ediyor.

İsviçreliler ise genellikle Almanya’da konforu seçiyor. Alman Turizmciler Birliği’nin verilerine göre, İsviçreli turistler Almanya’da sıklıkla dört ya da beş yıldızlı otellerde kalıyor. Almanya, İsviçreliler için yaklaşık iki yıldır yurt dışı seyahatlerde popüler ülkeler arasında. Ülkelerindeki doğadan daha fazlasını isteyen genç İsviçreliler için aynı zamanda İtalya, Fransa ve ABD de üst sıralarda yer alıyor.

ABD'lilerin üçte ikisinin pasaportu yok

Amerikalıların çoğu kendi ülkelerinde tatil yapmayı tercih ediyor. Bunun için haklı bir gerekçeleri de var: CNN’in haberine göre, Amerikalıların sadece üçte birinin pasaportu var. 53 milyon üyeli Amerikan Otomobil Derneği’nin üyeleriyle yaptığı ankete göre, temalı parklarıyla ünlü Florida’daki Orlando en sevilen destinasyonlardan. İkinci sırada ise Meksika’nın Cancun sahil kenti geliyor. Londra ve Roma gibi Avrupa kentleri ise daha arkalarda yer alıyor. Almanya da ABD’li turistlerin en çok tercih ettiği ilk 10 ülke arasında. Son zamanlarda Çin de ilgi çekmeye başladı.

İtalyanların beşte dördü ülkede kalıp sahillerin tadını çıkarmayı tercih ediyor. Bunda ülkenin ekonomik durumu da etkili. Uzun bir süredir İtalyanlar arasında evde kalıp para biriktirme yönünde bir eğilim görülüyor. İtalyan Ulusal Otelciler Birliği Federalberghi’nin verilerine göre, İtalyanların sadece yüzde 15'i yurt dışında tatil yapmayı düşünüyor.

Çekler yurt dışına polis gönderiyor

Çek Cumhuriyeti'nin oldukça dikkat çeken bir uygulaması göze çarpıyor. Çekler, Hırvatistan'a tatilcilere yardımcı olması için polis gönderiyor. Çoğu Çek'in Hırvatistan'da saldırıya uğradığı belirtiliyor. Omi ve Sibenik gibi tatil beldelerinde bu yaz sekiz Çek polisi Hırvat meslektaşlarına yardımcı oluyor. Krize karşın her iki Çek'ten biri yurt dışında tatil yapmayı tercih ediyor.

AB'nin en yoksul ülkelerinden Bulgaristan'da insanlar bu yıl tatil açısından oldukça şanslı. 22 yasal tatil gününün yanı sıra 20 gün de özel günlerden geliyor. Mayıs ayından eylül sonuna kadar hafta sonlarının da eklenmesiyle uzun tatiller var. Bulgarlar, ülkelerindeki Slatni Pjassazi ve Slantschew Brjag gibi uluslararası açıdan da ünlü tatil beldelerine gidiyor.

Türkiye de tercihler arasında

Avusturyalılar daha ziyade evde kalmayı tercih ediyor. Karintiya, Salzkammergut ve Tirol civarındaki denizler en sevilen tatil yerleri arasında. Avusturyalıların yurt dışı seyahatlerde yakın destinasyon tercihlerinde Hırvatistan ve İtalya gibi ülkeler öne çıkıyor. Uzak destinasyonlar arasında Yunanistan ve Türkiye en sevilen ülkeler arasında yer alıyor. Avusturyalılar, bu iki ülkede daha çok sahilleri tercih ediyor.

Güney Asya'da ise uzun tatil yapmak çok yaygın değil. Tatil kelimesinin kendisi bile yabancı bir kelime gibi. Sadece bayram ya da festival gibi zamanlarda insanlar tatile çıkıp ailelerini ziyaret ediyor. (Deutsche Welle Türkçe)