-DÜNYA TAHMİN EDİLENDEN DAHA GENÇMİŞ ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Bilimadamlarının yeni jeolojik araştırması, Dünya'nın yaşı konusunda daha doğru bir hesaplama yapılmasını sağladı. İngiliz bilimadamları, araştırmaları sonucu Dünya'nın yaşının daha önce tahmin edilen 4,537 milyar yıldan 70 milyon yıl eksik olduğunu hesapladılar. Araştırmaya başkanlık eden İngiltere'nin prestijli Cambridge Üniversitesi'nden Dr John Rudge, Dünya'nın yaşını teyit etmek için kabuğundaki bileşenleri Güneş Sistemi ile aynı yaşta olan göktaşındaki bileşenlerle mukayese ettiklerini belirterek, yerkürenin oluşumunun önceden düşünülenden çok daha fazla zaman aldığı sonucuna vardıklarını kaydetti. Çarpışmaların, gezegenin bir kısmının erimesine ve metalin çekirdeği oluşturmak üzere Dünya'nın merkezinden ayrılmasına yol açtığını belirten bilimadamları, bu süreç sırasında gezegenin erimiş metal ve dış yüzey mantosunun birbirinden ayrılarak şu anki ölçü ve jelolojik formunu alan Dünya'nın doğduğunu ifade ettiler. Araştırmacılar, bu görüşü aydınlatmak için Dünya'nın mantosundaki 182-hafnium ve 182-tungsten adı verilen iki kimyasal izotopu incelediler. Birkaç milyon yıllık süre zarfında hafniyum tungstene dönüşürken, metal seven tungsten de oluşmakta olan çekirdeğe karıştı. Bu da Dünya'nın ne kadar sürede ayrıştığını gösteren bir işaret olarak mantoda kaldı. Mantodaki 182-tungsten miktarını göktaşlarında bulunan miktarla karşılaştıran araştırmacılar, böylece Dünya'nın mantosu ve çekirdeğinin tamamen ayrışmasının ne kadar sürdüğünü hesaplayabildiler. Bu yöntemle Dünya'nın oluşumunun 30 milyon yılın üzerinde ve 100 milyon yıla yakın olduğunu hesaplayan bilimadamları, böylece hesaplamaları doğruysa Dünya'nın yaşının önceden tahmin edilen 4,537 milyar yıldan biraz daha genç, 4,467 milyar olduğunu belirttiler. Araştırma Nature Geoscience dergisinde yayınlandı.