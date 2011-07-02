-DÜNYA ŞÖHRETLERİNİN TATİL MEKANI TÜRKİYE ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Yılın ilk 5 ayında 9 milyon 250 bin yabancı ziyaretçi sayısına ulaşan Türkiye, bu yıl birçok Hollywood yıldızının da tercihi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sayısız kültürel ve turistik mekanıyla farklı kesimlere hitap eden Türkiye, yapılan tanıtım çalışmalarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Yemyeşil doğası, sakin kıyı kentleri, farklı medeniyetlere ait kültürel mirası Türkiye'yi yoğun tempoları arasında dinlenmek isteyen Hollywood yıldızları için de cazip hale getiriyor. Dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına giren Türkiye, yılın ilk 5 ayında gelen turist sayısında büyük artış yaşadı. 2011 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 9 milyon 250 bine yükselirken, tüm dünyanın hayranlıkla izlediği sanatçıların Türkiye'de tatil yapmaları ülke tanıtımına büyük katkı sağladı. Geçen yıllarda Oprah Winfrey ve Martha Stewart gibi ünlü televizyon yıldızlarını ağırlayan Türkiye, bu yıl Catherine Zeta Jones, Michael Douglas ve Ben Affleck'ten sonra Jodie Foster'ın da tercihi oldu.