Dünya serbest dalış rekortmeni, rekor denemesinde bayıldı

Dünya serbest dalış rekortmeni Cenk Devrim Ulusoy, Antalya’nın Kemer İlçesi’nde 120 metrelik rekor denemesinde 'sığ su bayılması' yaşadı. Hastanede yoğun bakıma alınan milli sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ulusoy, geçen ay da antremanda yaşanan teknik sorun yüzünden ölüm tehlikesi yaşamıştı.

Kariyeri boyunca 40’ın üzerinde Türkiye, 11 dünya, 2 Avrupa rekoru kıran, dünya ve Avrupa şampiyonu serbest dalış rekortmeni Cenk Devrim Ulusoy, bugün sabah saatlerinde 81 metreyle kendisine ait serbest dalış dünya rekorunu geliştirmek için dalış hazırlığına başladı. Tekneyle Kemer Marina’dan yaklaşık 4 mil açıkta belirlenen noktaya gelen Cenk Devrim Ulusoy’a, eşi Funda Ulusoy, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) yaklaşık 30 kişilik bir ekiple eski bakan Kürşad Tüzmen de destek verdi.

Dalış uzmanlar nezaretinde yapıldı

Radikal’de yer alan habere göre, rekor denemesini, Cenk Devrim Ulusoy’a teknik direktörlük de yapan Dünya Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal hakem olarak, ODTÜ Sualtı Sporları eğitmenlerinden ve teknedeki güvenlik sistemlerinden sorumlu CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) Türkiye Üyesi Orhan Ölçücüoğlu ile CMAS gözlemcileri Xavien Duran Soler ve Neven Lukas denetledi.

Rekor noktasına ulaştı ama...

Saat 07.45’te dalışa başlayan Cenk Devrim Ulusoy, asansörle 1 dakika 32 saniyede rekor noktasına ulaştı. 2 dakikada paletsiz yukarı çıkan Cenk Devrim Ulusoy, son 10 metrede düşük oksijenden kaynaklanan ve beynin vücudu koruması anlamına gelen sığ su bayılması yaşadı. Teknede bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulusoy, bir sürat teknesine bindirilerek karaya götürüldü. Buradan ambulansa alınan Cenk Devrim Ulusoy, Kemer Özel Anadolu Hastanesi’ne, oradan da AntalyaEğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

124 metreye daldığı belirlendi

Olay sonrası yapılan görüşmelerde dalışın 120 metreden fazla yapılmış olabileceği ihtimali üzerine tekrar ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümde, dalışın 124 metrede gerçekleştiği belirlendi. Dalışın ardından basına açıklama yapan hakem Levent Ucuzal, rekor denemesinin başarısız olduğunu söyledi.

Hastane açıklaması: genel durumu iyi ancak...

Cenk Devrim Ulusoy'un tedavi için götürüldüğü Özel Antalya Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Hasan Peksel, milli sporcunun genel durumunun iyi olduğunu ve gözlem altında tutulduğunu söyledi. Peksel, "Hastamızın şu anda genel durumu iyi ancak nöroloji, göğüs hastalıkları uzmanı ve yoğun bakım doktorları tarafından gözlem altında tutulmaktadır. Kötü bir şey beklemiyoruz ama takibimiz de devam ediyor" diye konuştu. Tetkiklerin devam ettiğini anlatan Peksel, Ulusoy'un sağlık durumuyla ilgili kesin açıklama için erken olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, paletsiz değişken ağırlıklı dünya rekoru 81 metre ile 2012 yılından beri Devrim Cenk Ulusoy'un elinde bulunuyor.