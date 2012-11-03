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Dünya

Dünya sendikalarından Gül'e çağrı

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu tarafından gönderilen mektupta, Gül'e, yeni sendikalar kanununu veto çağrısında bulunuldu

03 Kasım 2012 11:49

Dünyanın en önemli sendikal örgütlenmesi "Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu", TBMM'nin ekim ayında kabul ettiği "Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeler Kanunu"nun vetosu için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çağrıda bulundu.

Konfederasyon tarafından Gül'e gönderilen mektupta, yeni kanunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa standartlarına aykırı olduğu gerekçesiyle veto edilmesinin istendiği duyuruldu.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc.com'da yer alan haberine göre; söz konusu mektupta, ILO ve Avrupa Komisyonu'nun yasanın içeriği hakkında Meclis'teki tartışmaların öncesinde ifade ettikleri bazı çekincelerin dikkate alınmadığı ve Türkiye'nin ILO sözleşmelerine taraf bir ülke olarak yükümlülük altında olduğa dikkat çekildi.


Toplu Sözleşme Hakkı


Yeni kanunun sendikal ayrımcılık yarattığına vurgu yapan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, yeni kanunla çok sayıda sektörün toplu sözleşme hakkını yitireceğinin de altını çizildiği ifade edildi.

Sendikal planda örgütlenen işçilerin işten çıkarılmasının "Türkiye'de olağan bir uygulama" olduğunun vurgulandığı  mektupta, "Türkiye'nin mutlaka yeni bir sendika kanununa ihtiyacı var ama bu tür bir kanuna değil.

Türk ekonomisi ve toplumunun büyüme ve sağlığına büyük ölçüde katkıda bulunan Türkiye'nin işgücü, sendikal örgütlenme önünde baraj ve kısıtlamalar içermeyen yeni bir yasaya layıktır. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Anayasası size parlamentonun çalışmalarını denetleme ve yasaların Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle uyumluluğunu denetim sorumluluğu veriyor. Bu nedenle sizi yeni sendikalar kanununu vetolamaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

Füle'ye de gönderildi


Mektubun bir örneği ILO Genel Müdürü Guy Ryder ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'ye de gönderildiği bildirildi.

ILO, Nisan 2012'de yayımlamış olduğu bir memorandumda, sendikalar kanununda yapılması gereken değişiklikler için Türkiye'nin de taraf olduğu ILO sözleşmelerinin "örgütlenme özgürlüğü" ve "örgütlenme hakkı ve toplu sözleşme hakkı" maddeleriyle uyumlu olması gerektiği konusunda Türk hükümetini uyardığı belirtildi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun 153 ülkede faaliyet gösteren 308 sendika ile bu sendikaların üyesi 175 milyon emekçiyi temsil ettiği açıklandı.

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