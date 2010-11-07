Dünya şampiyonuna silahlı saldırı

T24 - Formula 1 Dünya Şampiyonu İngiliz yarışçı Jenson Button, Brezilya’da aracına makineli tüfekle düzenlenen saldırıdan kurtulmayı başardı.

Saldırı, Brezilya Grad Prix’inin sıralama turlarının ardından yaşandı. Sıralama turlarının bitmesinin ardından zırhlı aracıyla Interlagos pistini terk eden Button, makineli tüfek taşıyan altı adamın saldırısına uğradı.



Button, yaşanan olayı kendi ağzından anlattı: “Trafiğin çok yoğun olduğu bir yola girdik. Çok sevimli bir köpeğin geldiğini gördüm. Ardından hatırladığım tek şey elinde silah olan bir adamdı.”



Olay esnasında yanında babası ve menajeri bulunan Button, silahlı adamın karşılarına çıkmasından sonra, “Bu bir silah değil mi?” dediğini ve şoförün aracın yönünü değiştirdiğini söyledi.



Button, “Ellerinde makineli tüfek olan altı adam vardı. Şoförüm efsanevi bir adam. Beş arabanın arasından sıyrılmayı başardı. Neredeyse arabaların üzerinden uçuyorduk. Çok korktum” dedi.



Yaşadıklarını kendi ağzından İngiliz basınına anlatan Button, son olarak, “Pusuya düşürdükleri kişinin kim olup olmadığını biliyorlar mıydı emim değilim” dedi.



30 yaşındaki Button, F1 2009 Dünya Şampiyonu unvanın sahip.



