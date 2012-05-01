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Yaşam

Dünya şampiyonu yüzücü duştan çıkamadı

Oen'in akşam saatlerinde Arizona'daki hazırlık kampında duşa girdiği, ancak uzun bir süre dışarı çıkmayınca arkadaşları tarafından kontrol edildiğinde ölü olarak bulunduğu bildirildi

01 Mayıs 2012 18:34

Dünya Şampiyonu yüzücü Alexander Dale Oen duşta ölü bulundu

Norveç Yüzme Federasyonu, dünya şampiyonu yüzücü 26 yaşındaki Alexander Dale Oen'in duşta ölü bulunduğunu duyurdu. Oen, 2011 yılında Çin'in Şangay kentinde yapılan Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre ve 100 metre kurbağalamada altın madalyaya ulaşmıştı.

Oen'in akşam saatlerinde Arizona'daki hazırlık kampında duşa girdiği, ancak uzun bir süre dışarı çıkmayınca arkadaşları tarafından kontrol edildiğinde ölü olarak bulunduğu bildirildi. Oyuncunun resmi ölüm saati olarak saat 21.00 açıklandı.

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