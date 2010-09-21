Dünya şampiyonu Tatar: Bize de ilgi gösterin

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'Tek hayalim olimpiyatlar'

'Biraz duyarlı olsunlar'

Karayip'te yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Dünya şampiyonu olan Gülsüm Tatar, ilgisizlikten yakındı. Tatar bir kadın olarak boksun zorluklarından, geleceğinden ve olimpiyat rüyasından bahsetti. NTV'ye boksa başlamasında ailesinin büyük rol oynadığını söyleyen Tatar "Çocukluğumda bez bebeklerim olmasını isterdim ama olmadı. Futbol toplarıyla, oyuncak otomobillerle geçirdim çocukluğumu" ifadesini kullandı.GSGM Yunus Akgül'ün kendilerine büyük destek verdiğini de belirten genç kadın boksör 3-4 kamp yapmak fırsatı bulduklarını kaydetti. Tatar sözlerine şöyle devam etti: "Kamplarımız oldu. Romanya'da hazırlandık. Genel Müdürümüz Yunus Akgül geniş imkanlar sağlıyor bize. 3-4 kamp yaptık. Çalışma süresi ne kadar uzun olursa o kadar iyi hazırlanıyoruz. Kampta 10 kadın boksördük. 4 de antrenörümüz vardı. Yoğun bir programımız vardı. O şekilde hazırlandık"Dünya Şampiyonu Tatar, kadın boksuna katılımın çok fazla olduğunu ve sürekli farklı rakipler geldiğini de belirtti. Rakiplerinden korkmadığını ve hatta rakiplerin nasıl özelliklere sahip olduklarını öğrenmekte zorluk çektiklerini ifade eden Tatar hayalinin olimpiyatlarda dövüşmek olduğunu söyledi.2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olan Gülsüm Tatar "Olimpiyat çok farklı bir organizasyon. Normal turnuvalarda istediğim gibi davranabiliyorum fakat Olimpiyat ve Dünya şampiyonlarında durum böyle olmuyor. Psikolojik olarak farklı oluyor. En büyük hayalim olimpiyatlarda dövüşmek" dedi."Kadın boksuna sponsor olsunlar. Böyle duyarlı firmalar çıksın" açıklamasını yaparak tek beklentisinin sponsor olduğunu ifade ede Tatar "Kayseri Birlikspor adına çalışıyorum. Maddi açıdan hiçbir sıkıntım yok. Fakat takım olarak 6 çeyrek finalistimiz vardı. Sadece ben kaldım. Eğer onların da sponsoru ve maddi kaynağı olsaydı benimle birlikte yollarına devam edeceklerdi" şeklinde konuştu.