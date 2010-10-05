-DÜNYA ŞAMPİYONU SOFUOĞLU TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2010 sezonunu genel klasmanda zirvede tamamlayarak dünya şampiyonu olan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda annesi Nurhayat, babası İrfan Basri Sofuoğlu, yakınları ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar tarafından çiçekler ve tezahüratla karşılanan Sofuoğlu, daha sonra konferans salonunda basın toplantısı düzenledi. 2010 sezonunun kolay geçmediğini ifade eden Sofuoğlu, şunları söyledi: ''Sezona sakat olarak başladım. Sezon başında sakatlığın yanı sıra motosikletimde de sıkıntı vardı. Sezon ortasına kadar uygun olmayan motosikletle yarıştım. Kolay bir sezon değildi. 9. yarışta rakiplerimden biri sakatlandı. Sonra Laverty ile mücadele ettim. Son yarışta ihtiyacım olanı biliyordum ve şampiyonluğa ulaştım.'' ''Dünya şampiyonu olacağımı tahmin ediyordum ama 13 yarışın hepsinde podyumda olacağımı tahmin etmemiştim'' diyen Sofuoğlu, yarışa başlamadan önce üzerinde büyük bir baskının olduğunu ifade ederek, ''1 yarışta dünya şampiyonu olamıyorsunuz. Dünyanın farklı yerlerinde farklı iklimlerde yarışıyorsunuz. Böylesine zorlu bir maratonun ardından da şampiyonluğa ulaşmak mutluluk verici'' diye konuştu. -''ÖDÜL PEŞİNDE KOŞMUYORUM''- İstanbul'a gelir gelmez hakkında bazı söylentiler olduğunu işittiğini, bundan da üzüntü duyduğunu anlatan Sofuoğlu, ''Ödül peşinde koşuyormuşum. Trilyonlarca parayı Spor Toto'dan almayan ben mi ödül peşinde koşuyorum? Çok şükür öyle bir sıkıntım yok. Hayalim olan o kavukla dünya şampiyonluğu turu atmaktı, bunu da başardım'' dedi. Türkiye'de en büyük desteği devletten aldığını belirten Sofuoğulu, şöyle devam etti: ''Spordan sorumlu Devlet Bakanlığından aldığım büyük bir destek var. Her yarışımdan sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar beni arıyor. Ayrıca Bakanımız Faruk Nafiz Özak da benimle yakından ilgileniyor. Dün Başbakanımızın arayıp beni tebrik etmesi çok önemliydi.'' -YENİ HEDEF MOTO2- Dünya Supersport Şampiyonası'nda iki kez şampiyonluğa ulaştığını ve birçok rekor kırdığını kaydeden Sofuoğlu, ''Artık farklı bir kategoride yarışmak istiyorum. Gelecek sezon Moto2'de yarışacağım. Buna alışmak için de bu sezon son iki yarışına katılmayı düşünüyorum. Yarış kazanacağıma inanıyorum. İnşallah orada da şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım'' ifadelerini kullandı. Kenan Sofuoğlu, ''2. Lig futbolcusu kadar kazanmıyorum'' şeklinde kendisine atfen haber duyduğunu belirterek, ''Ben kimseyle bir röportaj yapmadım. Çok önce yapılan konuşmaları şimdi ortaya çıkardılar. Böyle şeylerin konuşulmasını istemiyorum'' açıklamasında bulundu. Fransa'daki yarışta piste gittiğinde Türk bayrağını göremediğini ve bu nedenle ikazda bulunduğunu ifade eden Sofuoğlu, ''İkazım sonrası ertesi gün Türk bayrağı asıldı. Bütün Avrupa'da bu konuşuldu'' dedi. -OMUZLARDA TAŞINDI- Kenan Sofuoğlu, basın toplantısının ardından omuzlara alınarak terminal dışına çıkarılırken, çok sayıda seveni tezahürat yapıp, meşaleler yakarak sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanına çok sayıda motisikletçinin de geldiği gözlenirken, Sakaryaspor forması giydirilen Kenan Sofuoğlu, bir aracın üzerine çıkarak kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür konuşması yaptı. Sevgi gösterileri arasında havalimanından güçlükle ayrılabilen Sofuoğlu, motosiklet ve araçlardan oluşan konvoyla memleketi Sakarya'ya hareket etti.