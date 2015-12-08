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Dünya şampiyonu motosikletçi Sofuoğlu'na kaynanasından son model Ferrari

Başarılı sporcu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 4 kez şampiyonluğu elde etmişti

08 Aralık 2015 13:10

Dünya şampiyonu, başarılı motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kayınvalidesi Yamina Abdoun, zor bir yıl geçirmesine rağmen Dünya Supersport Şampiyonası'nı zirvede bitiren damadı için son model Ferrari marka otomobil siparişi vererek, jest yaptı.

Hollandalı Julia Looman ile evli olan ve temmuz ayında, 5 aylık oğulları Hamza'yı kaybeden Sofuoğlu, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, Dünya Supersport Şampiyonası'nda zirveye çıkarak, 4. kez supersport şampiyonu olmuştu. Kenan Sofuoğlu'nun eşi Julia Loompart'ın ailesi Hollanda'da tatil köyleri yapan bir firmanın sahibi. Ailenin en büyük hobisi ise motor yarışları.

NTV Spor’un haberine göre; Hollandalı Roompot Şirketi'nin ortaklarından olan kayınvalide Abdoun, geride bıraktıkları zor günlere rağmen sezonu zirvede tamamlayan damadına jest yaparak Ferrari marka son model bir otomobil sipariş verdi.

Abdoun, Facebook hesabından kırmızı Ferrari'nin fotoğrafını paylaşarak, altına, "Hepimiz daha önce yaşamadığımız acılarla dolu bir yıl geçirdik. Kenan, inanılmaz bir şekilde dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Bu hediye senin için, çünkü seni çok seviyoruz. Keyfini çıkar ve lütfen güvenli kullan" notunu düştü.

Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada aracın 2 hafta sonra fabrikadan çıkarak kendisine teslim edileceğini belirterek, "Ailem otomobillere olan merakımı biliyordu. Bu nedenle böyle bir jest düşünmüşler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hollanda'da mart ayında dünyaya gelen ancak 2 ay sonra beyin kanaması geçiren minik Hamza, tüm müdahalelere rağmen temmuz ayının sonunda, 5 aylıkken hayata gözlerini yummuştu. Evladını kendi elleriyle toprağa veren milli motosikletçi, ekim ayında Fransa'da düzenlenen 11. ayak yarışını 2. sırada bitirerek, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

 

 

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