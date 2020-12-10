Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi

19-21 Mart 2021'de düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023 yılına ertelendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu konuyla ilgili olarak, "2020’nin mart ayında yapılması gerekirken, Covid-19 salgını nedeniyle 2021’in Mart ayına ertelenen Nanjing’deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, bir kez daha ötelendi. World Athletics, bugün (10 Aralık 2020) yaptığı açıklamayla, Nanjing Organizasyon Komitesi ile yaptıkları görüşme sonucunda organizasyonu 2023’e öteleme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Buna göre Nanjing, 2023 yılının mart ayındaki Dünya Salon Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Nanjing’den önce İstanbul’da Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası düzenlenecek. Daha önceden tarih alan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 2022 Dünya Salon Şampiyonası ise planlandığı gibi gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu.