T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü'nden Bursa'ya övgü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Sağlıklı Şehirler Projesi 6’ncı faz çalışmalarında örnek gösterildi

30 Aralık 2018 15:30

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Sağlıklı Şehirler Projesi 6’ncı faz çalışmalarında örnek gösterildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, \"Bursa’nın sağlıklı kent olma noktasındaki başarısı, WHO tarafından tescil edildi\" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Sağlıklı Şehirler Projesi 6’ncı faz çalışmaları kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi sağlıklı şehir çalışmaları örnek gösterildi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başarılarının tescil edildiğini ifade ederek, \"Her 5 yılda bir farklı konu başlıklarındaki kriterlerle üyeliğin yenilendiği WHO; Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, şu anda 2014-2018 yıllarını kapsayan 6’ncı faz sürecini tamamlama aşamasında. 6’ncı fazı övgüyle bitirmiş olan Bursa’nın sağlıklı kent olma noktasındaki başarısı, WHO tarafından tescil edildi. Dünya Sağlık Örgütü, 6\'ncı faz çalışmalarının yürütüldüğü 2014- 2018 döneminde WHO Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na bağlılığı ve katkısı nedeniyle Bursamıza şükranlarını sundu\" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde de özel bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan verilere göre de Bursa, dünya sırılamasında 199 il arasından dünyanın en yaşanabilir 5’inci şehri seçilmişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilDHA BURSA Büyükşehir Belediyesi Dünya SağlıkWHO SağlıklıProjesiBüyükşehir Belediye Başkanı Alinur AktaşWHODünya SağlıkBursa Büyükşehir BelediyesiKonuBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AktaşWHO;
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24